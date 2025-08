Nie tak dawno temu pisałyśmy, że te 3 produkty zapewniają czekoladową opaleniznę jak po wakacjach w Toskanii. To jednak niejedyne kosmetyki, które są w stanie nam to zapewnić. Okazuje się bowiem, że ten samoopalający balsam daje podobny efekt. W dodatku zostawia bardzo modny efekt glow, dzięki czemu nasze ciało może pięknie się mienić w promieniach słońca. Czekoladowa opalenizna z efektem glow jak po wakacjach na Santorini gwarantowana.

Nie każda z nas lubi leżeć godzinami na słońcu, aby uzyskać naturalną opaleniznę. W dodatku lato w tym roku nie sprzyja opalaniu. W takich sytuacjach warto sięgnąć po kosmetyki, które są w stanie zapewnić nam brązowe ciało w mgnieniu oka.

Nie trzeba od razu iść do solarium czy na opalanie natryskowe. Wystarczy dobry balsam brązujący. A takich produktów na runku jest naprawdę wiele. Moim ostatnim odkryciem jest samoopalający balsam Bondi Sands. To on jest w stanie zapewnić nam czekoladową opaleniznę, a dodatkowo bardzo modny i pożądany efekt glow.

Samoopalający balsam Bondi Sands to moje odkrycie lata

Gradual Tanning Lotion od Bondi Sands to nowość w asortymencie marki. To samoopalacz w formie jasnego balsamu, który zawiera złote drobinki pięknie rozświetlające nasze ciało. Efekt glow jest widoczny od razu po rozsmarowaniu.

Jest to kosmetyk o natychmiastowym działaniu. Zaledwie kilka sekund po aplikacji skóra staje się delikatnie brązowa, a im częściej będziemy smarować nim ciało, tym mocniejszy efekt uzyskamy. Czekoladowa opalenizna jest zatem gwarantowana. W dodatku nie trzeba do tego specjalnych rękawic. Śmiało można posmarować nim ciało i od razu założyć ubranie - bez obawy, że produkt pobrudzi elementy garderoby.

To też kosmetyk silnie nawilżający skórę. Ma leistą konsystencję, ale błyskawicznie się wchłania. Można go kupić w perfumeriach Douglas za 89 zł, a teraz nawet został objęty promocją i kosztuje 55 zł.

Samoopalający balsam Bondi Sands, Fot. materiały promocyjne, douglas.pl

Kosmetyki brązujące Bondi Sands

W perfumeriach Douglas oraz drogeriach Hebe dostaniemy też więcej produktów tej marki. Bondi Sands ma w swojej ofercie również pianki brązujące oraz akcesoria do ich rozprowadzania. Warte uwagi są też kropelki brązujące, które zapewniają cudowny, delikatny efekt opalenizny i można je dodać do ulubionego kremu.

Ta marka oferuje nam również SPF-y i balsamy do ust, które zawierają filtry UV. Warto zwrócić też uwagę na kosmetyki do pielęgnacji, które oferuje marka Bondi Sands. Świetnie nadadzą się nie tylko latem.