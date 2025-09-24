Wiele słyszeliśmy już o różnych składnikach aktywnych, które możemy spotkać w kosmetykach do pielęgnacji. Wiemy np., że kwas hialuronowy to ważny produkt w codziennej pielęgnacji, a proteiny w pielęgnacji skóry są jak eliksir młodości. Podobnie działają... egzosomy. Mają właściwości nawilżające, odmładzające, a jednocześnie chroniące przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Właśnie dlatego ten lekki eliksir Sesderma Exoses to kosmetyk, który ma identyczne działanie.

Lekki eliksir Sesderma Exoses z egzosomami

To serum jest wielozadaniowe. Błyskawicznie się wchłania i od razu wnika w skórę, zapewniając jej działanie przeciwstarzeniowe, nawilżające i depigmentujące. Tym samym wygładza zmarszczki, a nawadnia, a nawet rozjaśnia przebarwienia.

W tym serum, poza egzosomami, znajdziemy także inne składniki aktywne: witaminę C, niacynamid, krzem organiczny, wąkrotę azjatycką, arbutynę, kwas hialuronowy i ceramidy. Wszystkie te elementy mają działanie nawilżające, pielęgnujące i przede wszystkim chroniące cerę. Tym samym nawet jak zmagasz się z problemami skórnymi, ten kosmetyk się dla ciebie idealnie.

Serum Sesderma Exoses możemy dostać w buteleczkach 30-ml. Na stronie internetowej notino.pl trzeba za nie zapłacić 292 zł. W tej linii kosmetyków znajdziemy również intensywnie nawilżający i ujędrniający krem Exoses.

Lekki eliksir Sesderma Exoses, Fot. materiały promocyjne, notino.pl

Egzosomy w pielęgnacji

Warto sprawdzić, w jaki sposób kosmetyki z egzosomami wpływają na naszą skórę. Mają bowiem szereg właściwości pielęgnujących, które mogą mieć korzystny wpływ na stan cery. Przede wszystkim:

są naturalnie wytwarzane przez komórki - podobnie jak proteiny, w związku z czym w ten sposób nie dostarczamy ich w stu procentach, tylko uzupełniamy braki, które nasz organizm traci wraz z wiekiem,

pobudzają regenerację komórek,

mają silne działanie anty-aging,

wzmacniają barierę ochronną skóry,

rozjaśniają przebarwienia,

chronią przed stresem oksydacyjnym - zwiększają odporność komórek na wolne rodniki i promieniowanie UV.

