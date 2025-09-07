Serum z witaminą C to dziś podstawowy produkt w pielęgnacji wielu z nas. Często stosujemy je zamiennie z serum z kwasem hialuronowym. To jednak kosmetyk z dodatkiem witaminy C potrafi zdziałać cuda z naszą skórą. Jakiś czas temu pisałam, że jako redaktorka beauty nie wyobrażam sobie dnia bez tego produktu. Teraz znalazłam dla niego alternatywę. Naturalny booster z witaminą C Rituals to serum idealne, które nie tylko nawilża cerę i wygładza zmarszczki, ale też cudownie ją rozświetla. Tylko poznaj szczegóły tego kosmetyku.

To leciuteńkie serum nawilża i wygładza zmarszczki

Na rynku dostępne są różne kosmetyki z witaminą C, bo ten składnik nie tak dawno temu stał się absolutnym hitem w pielęgnacji. Nic więc dziwnego, że różne marki postanowiły wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientek i wprowadzić taki produkt do swojego asortymentu.

Do tego grona dołączył Rituals. Ta marka znana jest z kosmetyków pielęgnujących oraz zapewniających nam relaks w domowym zaciszu. A czy może być coś lepszego od odpoczynku i chilloutu po odpowiednio wykonanej pielęgnacji. Ten naturalny booster z witaminą C potrafi nam ją zapewnić kompleksowo.

Naturalny booster z witaminą C Rituals to serum doskonałe

Ten booster z witaminą C to jest leciuteńki, więc nie obciąża skóry. Wręcz przeciwnie - odświeża ją, nawilża i rewelacyjnie rozświetla. Dodatkowo po kilku zastosowaniach wyraźnie wygładza zmarszczki i zapobiega powstawaniu nowych linii na twarzy.

Taki kosmetyk szczególnie jest polecany paniom o zmęczonej i poszarzałej skórze. Wystarczy wycisnąć na dłoń kilka kropel i stosować wieczorami lub rano i wieczorem. Warto jednak pamiętać, że witamina C potrafi wejść w reakcję ze słońcem, dlatego podczas stosowania produktu należy nakładać na twarz także odpowiednio dobrany SPF. Tuż po serum warto zastosować także odpowiedni kosmetyk nawilżający np. krem z kwasem hialuronowym.

Serum od Rituals dostępne jest w 20-ml buteleczkach. Jego koszt to 95 zł, ale wystarcza naprawdę na długo.

Witamina C w pielęgnacji

Witamina C w pielęgnacji to produkt niezastąpiony. Ma wiele drogocennych dla skóry właściwości, dla których warto włączyć ją do swojego codziennego rytuału. Najważniejsze z nich to:

