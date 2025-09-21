Jestem redaktorką beauty i nie wyobrażam sobie dnia bez tego produktu. Serum z witaminą C to mój must have w pielęgnacji. Stosuję je rano i wieczorem i w obu przypadkach ma inne przeznaczenie, choć oczywiście działanie identyczne. Taki produkt powinien się znaleźć w kosmetyczce każdej z nas, bo nawilża, ale też cudownie rozświetla cerę, zapewniając jej efekt glow. Do tego wygładza i ujędrnia. Wybrałam TOP 3 serum z witaminą C, które sama chętnie stosuję w swojej pielęgnacji.

1. Serum z witaminą C - Mary Kay

Serum z witaminą C od Mary Kay wieczorem cudownie nawilża - szczególnie z dodatkiem kremu z kwasem hialuronowym. O świcie moja skóra jest wygładzona i mięciutka. A gdy podczas porannej pielęgnacji nakładam to serum, moja buzia jest pięknie rozświetlona do końca dnia. Dodatkowo w tym kosmetyku jest zawarta witamina E, która przywraca cerze jędrność i elastyczność. Rewitalizujące serum Time Wise od Mary Kay kosztuje 308 zł.

Serum z witaminą C Mary Kay Time Wise, Fot. archiwum prywatne

2. Serum z witaminą C - Sesderma

Te kropelki działają błyskawicznie. Wystarczy odrobinka, aby pięknie nawilżyły i rozświetliły cerę. Można je stosować dwa razy dziennie, ale wystarczy już raz, aby zauważyć różnicę. Ten kosmetyk jest odporny na utlenienie i dociera do głębokich warstw skóry, dzięki czemu jest też w stanie rozjaśnić przebarwienia, aż staną się niewidoczne. Za taki kosmetyk w Hebe trzeba zapłacić 177,59 zł. Warto też wziąć pod uwagę zakup ampułek z czystą witaminą C, które są jak prawdziwy booster np. podczas podróży, gdy potrzebujemy natychmiastowej pielęgnacji.

Serum z witaminą C marki Sesderma, Fot. archiwum prywatne

3. Serum z witaminą C - Rituals

Marka Rituals ma w swojej ofercie naturalny booster z witaminą C, który odświeża skórę, nadaje jej naturalny efekt glow i wygładza zmarszczki. Polecany jest szczególnie do cery zmęczonej i poszarzałej. A jego główną zaletą jest to, że jest leciuteńki, dzięki czemu dodatkowo nie obciąża skóry. Za takie serum w 20-ml buteleczce trzeba zapłacić 95 zł.