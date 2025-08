Choć aktualnie króluje trend make-up no make-up, od czasu do czasu lubimy pozwolić sobie na podkreślenie niektórych elementów naszej twarzy. Może to być kultowy smoky eye, ale też wyrazisty trend makijażowy na usta. Zwłaszcza że to właśnie one są w stanie podkreślić naszą urodę przy neutralnym makijażu. Niedawno pisałam, że holograficzne usta to hit lata 2025. Jesienią będziemy stawiać na inny efekt. Glossy liner lips już cieszą się coraz większą popularnością. Zobacz, na czym polega ten trend.

Glossy liner lips to pełne usta w 1 minutę

Od jakiegoś czasu absolutnym hitem w makijażu są błyszczące usta. Do łask powróciły wszelkiego rodzaju błyszczyki i tinty, które są w stanie zapewnić nam efekt naturalnie nawilżonych warg i jednocześnie sprawić, że wyglądaja one na pełniejsze.

Nic więc dziwnego, że również glossy liner lips będą hitem, a w zasadzie już powoli wkraczają do łask. Jest to efekt, który jesteśmy w stanie osiągnąć w zaledwie 1 minutę. Wystarczy mieć jeden produkt i odrobinę wprawy. Jak to zrobić krok po kroku.

Jak osiągnąć efekt glossy liner lips?

Najważniejsza w tym trendzie jest kredka do ust. Musi być błyszcząca i mieć odcień podobny do naturalnego koloru naszych warg. Gdy zdobędziemy idealny kosmetyk, wówczas możemy przejść do obrysowywania ust konturówką. Następnie powoli rozprowadzamy kosmetyk do środka warg, doprowadzając do efektu blurowania. Wówczas uzyskujemy naturalny efekt z delikatnym glow, a wargi wyglądają na pełniejsze.

Aby podkręcić efekt nabłyszczenia, można dodatkowo zastosować ulubiony błyszczyk.

M·A·C Lipglazer Glossy Liner

Marka M·A·C wychodzi naprzeciw trendom i zapotrzebowaniom swoich klientów. Tym samym wprowadziła do oferty nową kolekcję Lipglazer, na którą składają się właśnie błyszczące kredki do ust. Wystarczy jedno pociągnięcie takiego produktu, aby osiągnąć efekt soczystego podkreślenia ust i nabłyszczenia.

Ten produkt w swoim składzie ma pielęgnujące składniki: olej jojoba oraz nasiona rzeżuchy łąkowej. Dzięki temu od razu pielęgnuje wargi i sprawia, że wyglądają one na pełniejsze. Dostępny jest w aż 4 wersjach kolorystycznych, więc każda z nas jest w stanie dobrać naturalny odcień pasujący do jej ust.