Odpowiednia pielęgnacja polega nie tylko na nawilżeniu skóry, ale też zadbaniu o to, aby była ona gładka i pozbyciu się martwego naskórka, który siłą rzeczy gromadzi się na naszej twarzy, ciele i ustach każdego dnia. Dotyczy to nie tylko rąk, nóg czy twarzy, o czym z reguły pamiętamy. Zapominamy jednak o ustach, a to przecież tak istotny element naszego wyglądu. Tylko dobrze wypielęgnowane wargi będą ładnie wyglądać na co dzień - niezależnie od tego, czy postawimy na make-up no make-up i błyszczyk, czy może zdecydujemy się na glossy liner lips, czy krwiście czerwonką szminkę. Ja pokochałam ten peeling do ust za 12 zł, a jego kluczową przewagę jest to, że... można go stosować na co dzień.

Pokochałam ten peeling do ust za 12 zł

Ten kosmetyk zdobyłam przez przypadek. Pewnego dnia, gdy odwiedziłam sklep Ziaja w celu zakupienia tego kremu do stóp za 15 zł, który stosuję od lat, natknęłam się na ciekawie wyglądające peelingi do ust. W dodatku niedrogie, bo jeden taki produkt można kupić już za 12,45 zł. Długo się nie wahałam i postanowiłam go kupić, aby przetestować na własnej skórze.

W tej serii dostępne są cztery różne smaki peelingów - słodka mirabelka, słoneczne mango, soczysty arbuz oraz tropikalny ananas. Ja wybrałam pierwszy z nich, ponieważ wydawał mi się najmniej inwazyjny. I się nie nie zawiodłam.

Peeling do ust Ziaja za 12 zł, Fot. archiwum prywatne

Owocowy peeling do ust Ziaja można stosować każdego dnia

Już po pierwszym nałożeniu kosmetyku odczułam błyskawiczną różnicę. Wycisnęłam odrobinę produktu na wargi, a następnie delikatnie wtarłam go palcem w skórę. Od razu wyczułam, że stały się gładkie i delikatne. Potem zdjęłam pozostałości kosmetyku wacikiem i nałożyłam moją ulubioną maskę do ust. Dobrze do pielęgnacji po peelingu sprawdza się również maść za 7 zł, którą można stosować nie tylko do ust, ale też do innych elementów ciała.

Pozbycie się martwego naskórka to nie wszystko. Ten peeling jest niezawodny jeśli chodzi o oczyszczenie ust. Gdy po całym dniu noszenia pomadki próbuję zmyć makijaż, tylko ten kosmetyk sprawia, że jestem w stanie pozbyć się pozostałości trwałej szminki. Gdy ostatnio testowałam viralowe tinty do ust, które są naprawdę trwałe, płyn micelarny był bez szans, ale peeling do ust z Ziai okazał się niezwykle skuteczny.

