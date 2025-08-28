W tym roku wciąż bezapelacyjnym numerem jeden pod względem wizażu jest make-up no make-up. Powoli odchodzimy jednak od całkowitego saute na korzyść naturalnego makijażu z wyrazistymi elementami. Właśnie dlatego wielkim hitem są holograficzne usta, które pięknie podkreślają opaleniznę. Oprócz tego jesienią i zimą 2025 stawiamy na piękno w stylu Cozy Cocooning. Niezależnie od tego, którą z tych opcji wybierzesz, jest pewien trend, który pasuje do każdej. Podwójna kreska przy oczach to hit makijażowy na jesień i zimę 2025, który doda ci pazura.

Podwójna kreska przy oczach to hitowy makijaż na jesień i zimę 2025

Ten trend może się wydawać nieco dziwaczny, ale nie da mu się odmówić tego, że robi wrażenie. Nie sposób przejść bowiem koło niego obojętnie. Łączy w sobie dwa duże trendy makijażowe, które mogliśmy dostrzec w ostatnich latach, czyli kocie oko oraz wydłużoną kreskę przy dolnych rzęsach.

Teraz łączymy oba te trendy w jeden. Zamiast klasycznych smokey eyes oraz innych cieni do powiek, stawiamy wyłącznie na eyeliner. Tym samym robimy kocie oko na górnej powiece, a po dolnych rzęsach ciągniemy linię od wewnętrznego kącika oka, nie zatrzymując się przy zewnętrznym kąciku, tylko wydłużając kreskę, aby otworzyła oko.

Podwójna kreska przy oku - jak wykonać?

Na taki makijaż powinny zdecydować się osoby, które nie boją się eksperymentować ze swoim lookiem. Trzeba być bowiem świadomym, że nie jest to wizaż w stylu make-up no make-up, tylko rzucający się w oczy trend, podkreślający naszą urodę i osobowość.

Warto jednak dobrze przygotować się do wykonania takiego makijażu. Nie jest bowiem łatwo zrobić jednej kreski na powiece, a co dopiero dwóch, które będą równe i symetryczne. Dlatego, zanim przejdziesz do malowania linii eyelinerem, wypróbuj trik z użyciem cieni. Delikatnie "naszkicuj" swoje kreski na oczach, a dopiero potem pokryj całość płynnym kosmetykiem.

Modny makijaż jesień-zima 2025/2026

Podwójna kreska na oku to niejedyny trend makijażowy, na który warto postawić jesienią i zimą 2025/2026. Jak już wcześniej wspomniałam, w tym sezonie przede wszystkim stawiamy na piękno w stylu Cozy Cocooning - zarówno jeśli chodzi o make-up, jak i pielęgnację.

Warto też podkreślić jeden element twarzy - szczególnie wtedy, gdy decydujemy się na naturalny look. Mogą to być podwójne kreski na oczach, ale jeśli wolisz coś mniej skomplikowanego, dobrą opcją są też "mocne usta". Pod tym względem świetnie sprawdzą się takie trendy jak holograficzne usta lub glossy liner lips.

