Czy ktoś z nas tego nie zna? Co roku planujemy sobie, że wszystkie zakupy świąteczne i prezenty kupimy dużo wcześniej, żeby mieć spokój przed samą gwiazdką, ale... zawsze kończy się tak samo. Niemal każdy z nas robi takie rzeczy na ostatnią chwilę. Jedni poszukują prezentów dla każdej bliskiej osoby, inni dokupują to, o czym zapomnieli. Warto w takich chwilach mieć pod ręką ściągawkę, co kupić na prezent dla bliskiej osoby, aby nie tracić już czasu na rozmyślenia, a jednocześnie trafić z upominkiem.

Przychodzę z pomocą. Możesz wybrać coś z 30 zestawów prezentowych, które przygotowałam dla ciebie jakiś czas temu. A jeśli potrzebujesz gotowej odpowiedzi tu i teraz i potrzebujesz prosty, ale skuteczny upominek lub po prostu chcesz dokupić coś do prezentu dla bliskiej sobie kobiety, aby sprawić jej radość, ta złota 7 sprawdzi się idealnie. Wybrałam bowiem 7 kosmetyków na prezent pod choinkę dla niej, które zachwycą każdą kobietę.

1. Zestaw do demakijażu swederm. Cena: 127 zł

Demakijaż to czynność, którą robi każda z nas. Jest to zatem bezpieczny prezent. Szczególnie jeśli wybierzesz produkt, który zapewni nie tylko skuteczne oczyszczenie, ale również pielęgnację.

Marka swederm ma w swojej ofercie zestaw, który zapewnia skuteczny, dwuetapowy demakijaż. Duet składający się z olejku i pianki zapewnia oczyszczanie, które jest zarówno dokładne, jak i delikatne. Zawarty w Oil Face Cleanser olej z awokado i nasion słonecznika skutecznie rozpuszcza makijaż i zanieczyszczenia, a łagodna pianka Face Cleanser domywa skórę, pozostawiając ją idealnie czystą, bez uczucia ściągnięcia.

Zestaw do demakijażu swederm, Fot. materiały prasowe, swederm

2. Veoli Botanica Ceramide Hug Mask. Cena: 199 zł za 50 ml

Ten kosmetyk mogę polecić z ręką na sercu. Przetestowałam go i od tygodni nie rozstaję się z tą maską do twarzy. Dzięki zawartości ceramidów cudownie chroni barierę hydrolipidową skóry oraz pomaga przy maksymalnym przesuszeniu.

Ta maska posiada 3% kompleks ceramidów, 1% ekstrakt z wąkroty azjatyckiej oraz trehalozę. Została stworzona z myślą o skórze wymagającej - przesuszonej, wrażliwej, atopowej i z zaburzoną barierą hydrolipidową. Jest zatem doskonała do stosowania przez każdą z nas i o każdej porze roku.

Maska ceramidowa Veoli Botanica, Fot. archiwum prywatne

3. Yves Rocher - Regenerujący zestaw Riche Crème. Cena: 215 zł

Marka Yves Rocher przygotowała dla nas różne zestawy prezentowe. Dla mnie numerem jeden jest ten regenerujący zestaw. Składa się on bowiem z 2 kremów do twarzy - na dzień i na noc. Są to kultowe przeciwzmarszczkowe kremy Yves Rocher. Zadbają o nawilżenie i regenerację skóry, a ich stosowanie umili zapach z różanego olejku, który jest głównym składnikiem serii.

To produkty przeznaczone do skóry dojrzałej. Będą zatem idealną opcją na prezent pod choinkę dla mamy lub babci.

Yves Rocher Regenerujący zestaw Riche Crème, Fot. materiały prasowe, Yves Rocher

4. Neboa Shine & Glossy - Rozświetlające serum do ciała Body Glow. Cena: 39,99 zł za 50 ml

Marka Neboa zaprezentowała niedawno nową limitowaną kolekcję Shine & Glossy, w której znajdziemy kosmetyki nie tylko do włosów, ale też do ciała. Wśród tych drugich znajdują się rozświetlające serum do ciała Body Glow. To złoto w płynnej postaci, które otula skórę i dodaje jej delikatnego blasku. Klasyczny odcień żółtego złota lub odważniejszy w wersji rose gold pięknie podkreśla ramiona, dekolt czy nogi. Lekka formuła, zawierająca drobinki naturalnej miki i mineralne pigmenty, pozostawia na skórze efekt promiennego rozświetlenia, bez efektu lepkości.

Serum Body Glow GOLD zawiera kwas hialuronowy oraz kompleks cukrowy, które zapewniają skórze intensywne nawilżenie. Dodatkowo bogate jest w odżywcze oleje roślinne – olej ze słodkich migdałów, marula i arganowy, dzięki czemu odżywia, wygładza i chroni skórę, nadając jej jedwabistą miękkość.

zawiera oraz kompleks cukrowy, które zapewniają skórze intensywne nawilżenie. Dodatkowo bogate jest w – olej ze słodkich migdałów, marula i arganowy, dzięki czemu odżywia, wygładza i chroni skórę, nadając jej jedwabistą miękkość. Serum Body Glow ROSE GOLD zapewnia głęboką regenerację skóry dzięki zaawansowanym peptydom, takim jak Matrixyl oraz Tripeptide-1 i -5, które wspierają naturalne procesy naprawcze i poprawiają jędrność i elastyczność. Ochronne działanie wykazują zawarte w składzie antyoksdanty, a naturalne oleje: ze słodkich migdałów, marula i arganowy przywracają skórze jedwabistą gładkość.

Neboa Shine & Glossy - Rozświetlające serum do ciała Body Glow, Fot. materiały prasowe, Neboa

5. Nivea Beauty Collection. Cena: 109,99 zł

Marka Nivea jest nam wszystkim doskonale znana. Nie ma osoby, która choć raz nie przetestowałabym na własnej skórze klasycznych produktów marki. Ja sama niedawno miałam przyjemność przetestować świeżutki balsam do ust Nivea z kwasem hialuronowym. A jeśli miałabym wskazać produkty marki idealne na prezent, bez wątpienia byłby to zestaw Beauty Collection.

Zestaw składa się z klasyczków: żelu pod prysznic, antyperspirantu w kulce, kremu do rąk oraz mleczka do całego ciała. To wszystko zamknięte w eleganckiej kosmetyczce, która przyda się każdej kobiecie. Zestaw dostępny jest w Rossmannie. Teraz przed samymi świętami drogeria obniżyła cenę i można go kupić za jedyne 64,99 zł, więc to wyjątowa oferta.

Nivea Beauty Collection, Fot. materiały prasowe, Nivea

6. EISENBERG - Gold Ultralift Mask. Cena: 619 zł za 30 ml

Była już maska z ceramidem, a teraz czas na silnie regenerującą i przeciwzmarszczkową maskę. Taką w swojej ofercie ma marka EISENBERG. Ta żelowo-kremowa maseczka została stworzona z myślą o delikatnej skórze okolic oczu, wymagającej jednoczesnej silnej regeneracji, nawilżenia i rozświetlenia. Cudownie nawilża, ale przede wszystkim wygładza i ujędrnia cerę.

Ta bogata w kolagen maska sprawia, że drobne linie ulegają wygładzeniu, a głębsze zmarszczki – zauważalnemu spłyceniu, dzięki czemu kontur oka odzyskuje młodszy, promienny wygląd. Pierwsze efekty są widoczne już po pierwszym zastosowaniu. Dostępna jest w drogeriach Sephora, a teraz można ją kupić w promocyjnej cenie - 433 zł.

EISENBERG - Gold Ultralift Mask, Fot. materiały prasowe, EISENBERG

7. Sesderma RETISIL - Intensywny krem przeciwstarzeniowy. Cena: 232 zł za 50 ml

Ten krem oparty jest na nowoczesnej formule retinoidu HPR ( Hydroxypinacolone Retinoate ). Działa on bezpośrednio na receptory retinoidowe, dzięki czemu zapewnia lepszą tolerancję i skuteczność. W połączeniu z nanotechnologią zwiększa stabilność i docelowe wnikanie w głąb naskórka – tam, gdzie zaczyna się realna regeneracja.

W efekcie otrzymujemy gładziutką i ujędrnioną skórę. Krem spłyca drobne linie, zapewnia gładszą powierzchnię cery, zmniejsza widoczność porów oraz ujednolicona koloryt. Skóra staje się zregenerowana, odświeżona i piękna. Produkt dostępny jest w perfumeriach Douglas i aktualnie został objęty promocją - kosztuje 185,60 zł.

Krem Sesderma RETISIL, Fot. materiały prasowe, Sesderma

Czytaj także: