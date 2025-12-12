Niektóre marki są na rynku od tylu lat, że śmiało możemy im zaufać, jeśli chodzi o naszą pielęgnację. Jedną z nich jest Nivea, do której Polki kochają wracać. Ich krem to klasyka PRL-u, która wraca w wielkim stylu. Ostatnio w asortymencie marki pojawiło się też sporo kosmetyków z kwasem hialuronowym. To produkty do całego ciała. Niedawno przetestowałam balsam z kwasem hialuronowym od Nivea. Teraz czas na zupełną nowość w asortymencie marki. To wegańskim balsam do ust Glow Lips z kwasem hialuronowym. Czy warto go stosować, a tym bardziej - czy nadaje się na zimę?

Testuję nowy balsam do ust Nivea

Balsam do ust marki Nivea to nowa, wegańska formuła. Posiada kwas hialuronowy, witaminę E i glicerynę, dzięki czemu ma działanie nawilżające i pielęgnujące. Dostępny jest w dwóch wersjach - bezbarwny z ekstraktem z magnolii lub Berry, która delikatnie koloryzuje wargi. Kosztują około 22 zł.

Balsam do ust Glowy Lips z kwasem hialuronowym i witaminą E, Fot. archiwum prywatne

Postanowiłam przetestować obie wersje nowego produktu. Ta druga od razu bardziej przypadła mi do gustu, ponieważ rewelacyjnie podkreśla odcień ust, dzięki czemu nie muszę dodatkowo używać szminki. Ale nie to jest najważniejsze w tym produkcie.

Ten balsam do ust ma przede wszystkim nawilżać i wygładzać ust. Czy mu się to udaje? Ja już się o tym przekonałam.

Balsam do ust Glowy Lips z kwasem hialuronowym i witaminą E to hit na zimę

Po pierwszym zastosowaniu tego balsamu byłam zachwycona jego kolorem i zapachem. Naturalny, przyjemny i o fajnej konsystencji. Potrzebowałam trochę więcej produktu, aby poczuć ulgę na moich przesuszonych ustach, ale im częściej nakładałam balsam, tym mniej kosmetyku używałam, aby dobrze nawilżyć wargi.

Istotne jest jednak to, że kosmetyk długo utrzymuje się na ustach. Nawet po piciu i jedzeniu nadal odczuwałam delikatną warstwę produktu na swoich wargach. Jest to w dodatku produkt, który pielęgnuje też na zapas. Niczym wazelinka do ust pielęgnuje i odżywia wargi na znacznie dłużej niż tu i teraz. Wystarczy nałożyć balsam wieczorem, aby rano odczuć i zobaczyć wyraźną różnicę.

I choć wydawać by się mogło, że kwas hialuronowy nie jest dobrą opcją na zimę, bo będzie bardziej wysuszać niż nawilżać, ten produkt cudownie pielęgnuje dzięki zawartości gliceryny i odżywia za sprawą witaminy E. W dodatku ma niezwykle przystępną cenę, więc warto wypróbować kosmetyk na swoich ustach. Zwłaszcza że zostawia piękny i bardzo modny efekt glow.

Classic czy Berry - wybierz swój odcień

To, który odcień najlepiej wybrać, zależy wyłącznie od indywidualnych preferencji. Oba kosmetyki mają podobne działanie - jeden jest jednak koloryzujący. Właśnie dlatego, jeżeli zależy ci wyłącznie na pielęgnacji i efekcie glow, wybierz opcję klasyczną. Jeżeli natomiast lubisz mieć kolor na ustach, postaw na opcję Berry, która podkreśli naturalną głębię twoich warg.

Niezależnie od tego, na którą opcję się zdecydujesz, kluczowa jest pielęgnacja, którą zapewnia ten produkt. Szczególnie w okresie zimowym, w którym mróz i ogrzewanie potrafią być druzgocące dla naszych warg.

