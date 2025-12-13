Nowość od marki Christian Laurent to multifunkcyjna paleta do makijażu twarzy i oczu. To produkt stworzony z myślą o kobietach ceniących wygodę, elegancję i funkcjonalność. Można nim wykonać cały makijaż - zarówno na dzień, jak i na wieczór. A teraz w Hebe kupimy tę paletę znacznie taniej. To doskonała opcja na prezent świąteczny dla bliskiej kobiety.

Christian Laurent paleta do makijażu – co zawiera zestaw?

Paleta zawiera cztery cienie do powiek w odcieniach nude: trzy matowe i jeden błyszczący. Ich formuła zapewnia trwałość oraz intensywne napigmentowanie, co pozwala na wykonanie zarówno subtelnego makijażu dziennego, jak i efektownego looku wieczorowego.

W zestawie znajduje się również matowy bronzer do konturowania, satynowy róż dodający świeżości oraz rozświetlacz, który podkreśla blask skóry. To kompleksowe rozwiązanie do modelowania rysów twarzy. A teraz kosztuje w Hebe aż 50% taniej - 44,89 zł.

Christian Laurent paleta do makijażu, Fot. materiały promocyjne, hebe.pl

Idealna paletka do każdej torebki – luksusowe złote opakowanie

Christian Laurent zadbał także o estetykę. Paleta zamknięta jest w eleganckim złotym opakowaniu, które nie tylko przyciąga wzrok, ale również posiada wbudowane lusterko. Dzięki temu można wykonać poprawki makijażu w dowolnym miejscu – w pracy, podczas podróży, czy w samochodzie. Kompaktowy format sprawia, że paleta zmieści się w każdej damskiej torebce, stając się codziennym must have.

W dodatku luksusowe wydanie sprawia, że to doskonała opcja na prezent świąteczny. Szczególnie, że to naprawdę uniwersalny kosmetyk.

Makijaż dzienny i wieczorowy z jednej palety

Neutralne odcienie nude cieni do powiek oraz produkty do modelowania twarzy czynią tę paletę uniwersalnym wyborem. Można nią wykonać zarówno lekki makijaż do pracy, jak i wieczorowy look na specjalne okazje. Zestaw sprawdzi się niezależnie od typu urody – pigmentacja dostosowuje się do każdej karnacji.

Czy to dobry pomysł na prezent?

Paleta Christian Laurent to idealna propozycja na prezent świąteczny dla każdej kobiety. Luksusowe opakowanie w kolorze złota, praktyczne lusterko i uniwersalne kolory sprawiają, że produkt prezentuje się wyjątkowo elegancko. Połączenie funkcjonalności i estetyki to gwarancja udanego upominku.

Produkt spełnia wszystkie kryteria dobrej paletki do twarzy i oczu – jest multifunkcyjny, łatwy w aplikacji i długotrwały. Dodatkowym atutem jest jego poręczność – to paletka do makijażu z lusterkiem, która sprawdzi się w każdej sytuacji.

Christian Laurent paleta do makijażu to propozycja dla kobiet, które oczekują jakości, wygody i stylu w jednym produkcie.

