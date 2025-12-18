Szał na arabskie perfumy trwa z najlepsze, a drogerie idą za tym trendem i prześcigają się w ofertach promocyjnych. Teraz na prowadzenie wychodzi Rossmann, gdzie jeden z najbardziej kultowych zapachów arabskich można kupić w wyjątkowo okazyjnej cenie. Ten flakonik robi furorę w sieci i mówią o nim wszystkie perfumiary. Jeśli więc marzysz o ciągnącym się ogonie uwodzącego zapachu, to biegnij do najbliższego sklepu i zgarnij swoje opakowanie, zanim na półkach zrobią się całkowite pustki.

Hitowe perfumy arabskie w promocji

Jednymi z najpopularniejszych arabskich zapachów bez wątpienia jest LATTAFA Yara, czyli kwiatowo-mleczna kompozycja o pudrowych nutach. To perfumy dla kobiet w każdym wieku i o różnych gustach. Świetnie sprawdzają się zarówno na eleganckie wyjścia, jak i do codziennego użytku, bo są kobiecie, zwiewne i słodkie, ale przy tym nie są mdłe. Dodatkowo na plus oceniana jest trwałość tego zapachu oraz charakterystyczny ogon, który po sobie zostawia.

perfumy Lattafa Yara, mat. prasowe rossmann.pl

Doświadczone perfumiary często porównują go do cukierków jogurtowo-owocowych lub kultowych lizaków chupa-chups. Na forach internetowych dla miłośników zapachów często padają też skojarzenia z owocowymi lodami, piankami marshmallow, bitą śmietaną lub truskawkowym milkshakiem, co samo w sobie jest już bardzo intrygujące i zachęcające. Jeśli natomiast chodzi o dokładny opis nut zapachowych, to wygląda on następująco:

nuty głowy: heliotrop, mandarynka, orchidea,

nuty serca: kwiaty i owoce tropikalne,

nuty bazy: wanilia, piżmo, drzewo sandałowe.

Dlaczego warto przetestować LATTAFA Yara?

Jeśli powyższy opis pobudził twoje zmysły i masz ochotę przetestować ten zapach na własnej skórze, to teraz jest na to świetny moment. Na obecnej promocji w Rossmannie perfumy Lattafa Yara kosztują tylko 65,99 zł za 100 ml, a to wyjątkowa okazja, bo regularna cena takiego flakonika wynosi 109,99 zł. Jest to więc dobra okazja do sprawienia przyjemności nie tylko sobie, ale i dorwania prezentu na święta dla mamy, partnerki, siostry czy przyjaciółki.

Z wizytą w Rossmannie nie trzeba się jednak ociągać, bo obniżka jest ograniczona czasowo i trwa tylko do 30 grudnia. Ponadto warto mieć na uwadze, że ostatnio popularność arabskich perfum jest ogromna i wiele osób poluje na takie okazje. To sprawia, że perfumy LATTAFA znikają błyskawicznie już chwilę po odpaleniu promocji i jest duża szansa, że niebawem w drogerii zostaną już po nich tylko puste półki.

Czytaj także: