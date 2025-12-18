Te arabskie perfumy z Rossmanna hipnotyzują facetów. Teraz kosztują 65,99 zł
Masz ochotę wypróbować popularne ostatnio arabskie perfumy? Pędź do Rossmana, bo właśnie teraz są w promocji. Kultowy zapach można dorwać w wyjątkowo niskiej cenie. Jest tak efektowny, że już po pierwszym psiknięciu możesz nabrać chęci na dokupienie drugiego flakonika na zapas.
Szał na arabskie perfumy trwa z najlepsze, a drogerie idą za tym trendem i prześcigają się w ofertach promocyjnych. Teraz na prowadzenie wychodzi Rossmann, gdzie jeden z najbardziej kultowych zapachów arabskich można kupić w wyjątkowo okazyjnej cenie. Ten flakonik robi furorę w sieci i mówią o nim wszystkie perfumiary. Jeśli więc marzysz o ciągnącym się ogonie uwodzącego zapachu, to biegnij do najbliższego sklepu i zgarnij swoje opakowanie, zanim na półkach zrobią się całkowite pustki.
Hitowe perfumy arabskie w promocji
Jednymi z najpopularniejszych arabskich zapachów bez wątpienia jest LATTAFA Yara, czyli kwiatowo-mleczna kompozycja o pudrowych nutach. To perfumy dla kobiet w każdym wieku i o różnych gustach. Świetnie sprawdzają się zarówno na eleganckie wyjścia, jak i do codziennego użytku, bo są kobiecie, zwiewne i słodkie, ale przy tym nie są mdłe. Dodatkowo na plus oceniana jest trwałość tego zapachu oraz charakterystyczny ogon, który po sobie zostawia.
Doświadczone perfumiary często porównują go do cukierków jogurtowo-owocowych lub kultowych lizaków chupa-chups. Na forach internetowych dla miłośników zapachów często padają też skojarzenia z owocowymi lodami, piankami marshmallow, bitą śmietaną lub truskawkowym milkshakiem, co samo w sobie jest już bardzo intrygujące i zachęcające. Jeśli natomiast chodzi o dokładny opis nut zapachowych, to wygląda on następująco:
- nuty głowy: heliotrop, mandarynka, orchidea,
- nuty serca: kwiaty i owoce tropikalne,
- nuty bazy: wanilia, piżmo, drzewo sandałowe.
Dlaczego warto przetestować LATTAFA Yara?
Jeśli powyższy opis pobudził twoje zmysły i masz ochotę przetestować ten zapach na własnej skórze, to teraz jest na to świetny moment. Na obecnej promocji w Rossmannie perfumy Lattafa Yara kosztują tylko 65,99 zł za 100 ml, a to wyjątkowa okazja, bo regularna cena takiego flakonika wynosi 109,99 zł. Jest to więc dobra okazja do sprawienia przyjemności nie tylko sobie, ale i dorwania prezentu na święta dla mamy, partnerki, siostry czy przyjaciółki.
Z wizytą w Rossmannie nie trzeba się jednak ociągać, bo obniżka jest ograniczona czasowo i trwa tylko do 30 grudnia. Ponadto warto mieć na uwadze, że ostatnio popularność arabskich perfum jest ogromna i wiele osób poluje na takie okazje. To sprawia, że perfumy LATTAFA znikają błyskawicznie już chwilę po odpaleniu promocji i jest duża szansa, że niebawem w drogerii zostaną już po nich tylko puste półki.
Czytaj także:
- Perfumy to idealny prezent pod choinkę. Top 5 zapachów dla niego. Twój facet będzie zachwycony
- Kultowe arabskie perfumy teraz w Rossmanie za 89,99 zł. To zapach waniliowej szarlotki z cynamonem
- To jedyne perfumy, których będziesz potrzebować w 2026 roku. Ich apetyczne nuty uwiodą każdego