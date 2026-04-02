W ostatnich czasach wiele mówi się na temat odpowiedniej ochrony skóry - i bardzo dobrze. To bowiem podstawa, aby zachować jej zdrowie oraz młody wygląd. Wiemy już, że SPF to nie tylko ochrona przeciwsłoneczna. Dobrze dobrany krem z filtrem jest w stanie również zabezpieczyć naszą cerę przed światłem podczerwonym oraz niebieskim, a także przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi i stresem oksydacyjnym. Kluczowe jest oczywiście także to, czy jego konsystencja będzie nam odpowiadać, czy dobrze się wchłania, nadaje się pod makijaż i wiele innych już indywidualnych czynników. Jeżeli też zastanawiasz się nad tym, jak dobrać najlepszy krem z filtrem, mam dla ciebie 3 propozycje. Te SPF 50 to moja topka na tegoroczną wiosnę i lato.

1. Bioderma - Photoderm XDefense Ultra-Fluid SPF50+

Są pewne przesłanki świadczące o tym, dlaczego dany kosmetyk jest wart uwagi, a inny nie. Kluczowymi wyznacznikami w przypadku SPF-ów są odpowiednie filtry, które mają nam zapewnić nie tylko ochronę przeciwsłoneczną, ale też np. zabezpieczyć naszą skórę przed światłem podczerwonym i niebieskim. Właśnie takie właściwości posiada krem od Biodermy.

Jest to detoksykująca ochrona przeciwsłoneczna, która zapewnia nam kompleksową pielęgnację. Ten krem nie tylko blokuje promienie słoneczne. Poprzez aktywację szlaku Nrf2, Detox Science pomaga skórze w produkcji własnych enzymów neutralizujących zanieczyszczenia oraz własnych enzymów antyoksydacyjnych. Innymi słowy, zabezpiecza naszą cerę przed szkodliwymi czynnikami środowiskowymi. Chroni też przed światłem podczerwonym.

Jedyne, do czego bym się przyczepiła, to konsystencja produktu. Dla mnie jest trochę zbyt wodnista. Zapach ma typowy dla kremów z filtrem, ale nieinwazyjny. A cena waha się w granicach 60-85 zł za opakowanie 40 ml.

Moja ocena kremu: 8/10

Zapach: 1

Konsystencja i wchłanianie : 1

: Działanie: 2

Stosunek ceny do jakości: 2

Opakowanie i aplikacja: 2

Bioderma - Photoderm XDefense Ultra-Fluid SPF50+, Fot. archiwum prywatne

2. Holika Holika - Aloe Waterproof Sun Gel

Filtr marki Holika Holika od dłuższego czasu jest viralem. Właśnie dlatego postanowiłam przetestować go na własnej skórze, żeby przekonać się, o co tyle szumu. Przede wszystkim jest to kosmetyk z filtrami UVA i UVB, czyli działający zarówno na krótkie, jak i na długie promieniowanie słoneczne. Nie zawiera jednak dodatkowych filtrów zabezpieczających np. przed środowiskiem czy światłem niebieskim.

Jego niewątpliwym plusem jest super działanie pielęgnujące. Błyskawicznie się wchłania i faktycznie odświeża twarz, nadając się rewelacyjnie pod makijaż. Konsystencję ma pomiędzy lejącą a gęstą, co dla mnie sprawdza się idealnie - dobrze się rozprowadza, nie zostawia filmu, ale też się nie leje.

Zapach kosmetyku jest bardzo leciutki, wręcz neutralny, ale da się wyczuć przyjemną nutę aloesu. Cena również waha się między 60 a 80 zł, ale w tym przypadku mamy opakowanie 100-ml.

Moja ocena kremu: 8/10

Zapach: 2

Konsystencja i wchłanianie : 2

: Działanie: 1

Stosunek ceny do jakości: 1

Opakowanie i aplikacja: 2

Holika Holika - Aloe Waterproof Sun Gel , Fot. archiwum prywatne

3. KLOO - Daily Protection SPF 50

Na koniec produkt, który jest moim najnowszym odkryciem. Muszę przyznać, że zachwyciło mnie jego opakowanie - piękny odcień fioletu z kontrastującym niebieskim napisem. Jest również niesamowicie wygodne i doskonałe do aplikacji - wystarczy odkręcić pompkę i wycisnąć idealną porcję na rękę.

W tym przypadku mówimy jednak o zupełnie innej konsystencji. Krem jest gęsty, przez co trudniej rozprowadza się na skórze, ale też nie zostawia filmu i szybko się wchłania. Zawiera nawilżający kwas hialuronowy oraz regenerujący postbiotyk.

To też SPF o dzialaniu kompleksowym. Poza promieniowaniem słonecznym zabezpiecza również naszą skórę przed światłem niebieskim. Świetnie zatem sprawdzi się na co dzień - szczególnie jeśli pracujemy przy komputerze.

Moja ocena kremu: 7/10

Zapach: 1

1 Konsystencja i wchłanianie: 1

1 Działanie: 2

2 Stosunek ceny do jakości: 1

1 Opakowanie i aplikacja: 2

KLOO - Daily Protection SPF 50, Fot. archiwum prywatne

