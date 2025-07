Nie oszukujmy się - jeżeli nie będziemy trzymać się rutyny beauty, na nic zdadzą się wszystkie specyfiki i zabiegi. Tylko odpowiednia pielęgnacja skóry każdego dnia jest w stanie zapewnić nam odpowiednie nawilżenie cery, gładką twarz, bez zmarszczek i przede wszystkim zdrowy wygląd z efektem glow. Właśnie dlatego mam dla ciebie pewną wskazówkę. Poznaj 3 kosmetyki do codziennej pielęgnacji, bez których jako redaktorka beauty nie wyobrażam sobie swojej rutyny.

Reklama

1. Krem nawilżający z kwasem hialuronowym

Nawilżenie skóry to podstawa. Możemy decydować się na różne maseczki i zabiegi, ale na nic się zdadzą, jeśli zapomnimy o odpowiednim nawodnieniu naszej cery. Dlatego ja nie rozstaję się z kremem nawilżającym, a szczególnie takim, który zawiera kwas hialuronowy. To właśnie ten składnik świetnie nawilża, ale też utrzymuje odpowiedni poziom nawodnienia oraz zapewnia efekt glow. Już jakiś czas temu pisałam, że jako redaktorka beauty zawsze wracam do tego kremu za 30 zł. Jest niedrogi, a potrafi zdziałać cuda. Ostatnio coraz chętniej też testuję czysty kwas hialuronowy na skórę. Mieszam go z olejkiem z witaminą C i mam pięknie nabłyszczoną cerę.

2. Nawilżająco-odświeżający tonik do twarzy

Zarówno rano, jak i wieczorem, po oczyszczeniu buzi, a przed nałożeniem na nią kremu nawilżającego, stosuję tonik. Ja wybieram tonik nawilżający do skóry suchej i mieszanej, ale na rynku pełno jest kosmetyków tego typu, które są przeznaczone do różnych rodzajów cery. Taki kosmetyk dostarcza skórze głębokiego nawilżenia i odświeża ją, dzięki czemu odpowiednio przygotowuje ją do kolejnych elementów pielęgnacji czy do makijażu. I też przyczynia się do powstania efektu glow. Szczególnie jeśli potem nałożymy serum z witaminą C.

Reklama

3. SPF 50 koloryzujący

Niezależnie od tego, czy jest lato, czy może inna pora roku, nie rozstaję się z kremem z filtrem. SPF to nie tylko ochrona przeciwsłoneczna, ale też produkt, który zapobiega fotostarzeniu i powstawaniu zmarszczek. Zwłaszcza że na rynku dostępne są różne produkty z filtrem - np. kremy BB czy kremy CC, które jednocześnie zastępują nam podkład przez cały dzień. Ja mam w swojej kosmetyczce SPF do zadań specjalnych, który wyrównuje koloryt cery i zapewnia efekt velvet soft touch. A jeśli wolisz coś, co nie zmienia odcienia skóry, sięgnij po klasyczny SPF. Wybrałam 5 kremów z filtrem do twarzy, które mają świetny skład i działają przeciwzmarszczkowo - wsród nich na pewno znajdziesz swój numer jeden.