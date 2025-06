SPF to produkt, bez którego nie możemy obyć się latem, ale właśnie w związku z tym potrafi wzbudzać wiele kontrowersji. Mało który produkt jest bowiem w stanie zapewnić nam ochronę, a jednocześnie wyrównać kolory skóry i nie zapychać porów. Właśnie dlatego ostatni wybrałam się na poszukiwania produktu, który idealnie sprawdzi się do mojej skóry i... wydaje mi się, że go znalazłam. Ten SPF to kosmetyk do zadań specjalnym. Działa jak krem BB i jest leciutki jak piórko. Zobacz, jakie ma właściwości.

Reklama

Znalazłam SPF do zadań specjalnych

Pierwszą rzeczą, która zaskoczyła mnie, gdy wypróbowałam SPF Sesderma Repaskin, to kolor kosmetyku. Z reguły bowiem tego typu produkty mają biały odcień. Ten jest brązowy, co od razu wskazuje, że będzie nieco koloryzował skórę. Nie trzeba jednak obawiać się efektu maski jak przy podkładzie - ten produkt wtapia się bowiem w skórę i dopasowuje się do jej odcienia. To widać nawet na mnie, ponieważ z reguły mam dość blady kolor cery.

Najważniejsze jest jednak to, że to SPF, który nie tylko chroni przed szkodliwym promieniowaniem, ale też nawilża skórę. W dodatku gwarantuje efekt velvet soft touch. Moja buzia po jego zastosowaniu jest gładka i przyjemna w dotyku. Kosmetyk zapewnia delikatne, aksamitne wykończenie, dzięki czemu skóra się nie świeci - już przed zastosowaniem makijażu.

Zobacz, jak wyglądałam po nałożeniu tego SPF-u na twarz.

Fot. archiwum prywatne

Ten SPF wyrównuje koloryt jak krem BB i daje efekt velvet soft touch

Patrząc na to, co dostrzegłam, mogę stwierdzić jedno - ten SPF działa jak krem BB. Doskonale wyrównuje koloryt skóry i zachowuje krycie przez dobrych kilka godzin. W dodatku ma wodoodporną formułę, dzięki czemu świetnie sprawdzi się w różnych warunkach.

Warto dodać, że ten krem nie tylko chroni, ale też wspiera regenerację komórek DNA. Minimalizuje ryzyko uszkodzeń skóry oraz występowanie poparzeń słonecznych i przebarwień. Pomaga też się z nimi uporać.

Muszę też przyznać, że ten produkt ma bardzo przyjemny zapach. Jest delikatny i nie unosi się długo po nałożeniu na skórę.

SPF Sesderma Repaskin dostępny w popularnych drogeriach

Ten kosmetyk można dostać na stronie internetowej marki Sesderma za 134 zł. Dostępny jest też jednak w popularnych drogeriach. Aktualnie w Hebe kosztuje 134,99 zł, a w Douglasie 107,20 zł.

SPF Sesderma Repaskin, Fot. archiwum prywatne

Reklama

Marka Sesderma ma w swojej ofercie również serum z witaminą C, na które warto zwrócić uwagę. Tego typu kosmetyk świetnie bowiem nawilża cerę i zapewnia efekt glow, który jest niezwykle pożądany w sezonie letnim. Warto jednak stosować go niezależnie od pory roku.