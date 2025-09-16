Modne spódnice w tym sezonie mają bardzo smakowite barwy. Najbardziej hot są te w kolorze: czekolady, kawy i włoskich orzechów. Który smak wybierzesz? Brązowe spódnice modne są w każdej długości — mini, midi i maxi. Brąz doskonale komponuje się z naturalnymi kolorami ziemi — zielonym, beżowym czy khaki. Pasuje również do klasycznych połączeń z bielą i czernią, a także do bardziej odważnych barw, takich jak granat, czerwień, pomarańczowy i różowy.

Satynowa brązowa spódnica od & Other Stories

Satynowe spódnice modne są od dawna, ale w tym sezonie występują zazwyczaj w brązowej wersji. Taka midi jak od & Other Stories świetnie wygląda zestawiona z kaszmirowym, oversizowym swetrem i kozakami — to propozycja na co dzień. Z czym łączyć ją na specjalne okazje? Idealna będzie koszula, oversizowa marynarka (może być połyskująca) i szpilki. Pamiętaj, że satynowa midi jest wyjątkowo delikatna. Jeśli założysz zbyt dużo rzeczy na górę — przytłoczysz ją. Cena spódnicy od & Other Stories to 320 zł.

Brązowa spódnica - Fot. &otherstories.com

Koronkowa brązowa spódnica od H&M

Brązowa, koronkowa midi marki H&M to spódnica, która doda każdej twojej stylizacji elegancji. Możesz nosić ją wersji casualowej, wieczorowej, a nawet z nutką sportowego sznytu. Na co dzień zestawiaj ją z botkami lub sneakersami i swetrem. Na randkę świetnie sprawdzi się błyszczący top, np. złoty, i szpilki. A na rodzinną uroczystość koszula i kozaki. Cena spódnicy z H&M to 209,99 zł.

Brązowa spódnica - Fot. hm.com

Brązowa spódnica mini marki Zara

Mam też coś dla wielbicielek długości mini. Brązowa spódnica z biżuteryjnym zdobieniem od marki Zara jest uniwersalna i bardzo hot. Jeśli masz odwagę, noś ją do najmodniejszych kozaków za kolano. Wolisz bardziej "łagodne" dodatki? Nie ma problemu. Sneakersy, botki i szpilki też będą świetnie współgrać z brązową mini. Co zarzucić na górę? Możesz prawie wszystko, ograniczyć cię może tylko twoja wyobraźnia. Inspiracji, jak nosić brązową mini szukaj na wybiegach i poniżej. Cena tej spódnicy to 129 zł.

Brązowa mini - Fot.zara.com

Brązową spódnicę możesz nosić na każdą okazję

Brązowa spódnica to prawdziwy hit sezonu jesień-zima 2025/2026. Jeśli jeszcze nie jesteś przekonana, że w brązowej spódnicy możesz iść praktycznie wszędzie, przygotowałam kilka super inspiracji.