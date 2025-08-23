Wiemy już, jakie są modne kolory sezonu jesień-zima 2025/2026. Wśród tych barw absolutnym hitem jest brąz. To właśnie on będzie królował w trendach tego sezonu i to w różnych odcieniach. Chocolate heels, które wyglądają jak marzenie, sukienka w kolorze penny brown, chocolate shopper bag i ona - królowa stylizacji na chłodniejsze dni. Marynarka w tym kolorze to hit jesieni 2025, a mowa oczywiście o brązie. Kluczowa jest jednak 1 rzecz, która sprawi, że to właśnie ten model będzie hitem nadchodzącego sezonu.

Marynarka w tym kolorze to hit jesieni 2025

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na czekoladową barwę, czy może bardziej mleczną lub wpadającą w bordo - każdy odcień brązu będzie tu mile widziany. Marynarka w tym kolorze zdominuje jesienne trendy, ponieważ doskonale komponuje się z aurą tej pory roku. Można ją nosić jako okrycie wierzchnie w cieplejsze dni lub pod beżowy płaszcz, który również będzie królował w tym sezonie.

Kluczowy jest jeden szczegół. Ta marynarka nie może być bowiem tweedowa, choć i ten materiał wraca do łask. Odpada także bawełna oraz satyna i welur. Jesienią 2025 stawiamy wyłącznie na skórzane marynarki w kolorze brązowym.

Brązowa skórzana marynarka to hit jesieni 2025

Klasyczna skóra oczywiście nie odchodzi w zapomnienie, ponieważ skórzane płaszcze wracają do łask, przede wszystkim w takim połączeniu. To jednak okrycie wierzchnie, które zdejmujemy w pomieszczeniu. Jeśli natomiast chcesz zadać szyku w pracy lub gdziekolwiek indziej, postaw na skórzaną marynarkę w odcieniu brązowym, która będzie doskonałym uzupełnieniem każdej jesiennej stylizacji.

Szczególnie stawiamy na długie modele, sięgające za pośladki, a nawet do połowy uda. Tego typu element garderoby doskonale zastępuje klasyczne marynarki w zestawieniu ze spodniami garniturowymi. Pasuje zarówno do czarnych, jak i granatowych kolorów. Świetnie jednak wygląda w połączeniu z jeansami w klasycznym odcieniu denimowym lub czarnym. Najlepiej wygląda na T-shircie, ale też dobrze dobrana koszula może prezentować się z nim niezwykle elegancko.

Inspiracje do noszenia skórzanej marynarki w kolorze brązowym

Znalazłam 5 inspiracji na stylizacje, w których bazą jest właśnie brązowa marynarka ze skóry. To zarówno eleganckie, jak i bardziej sportowe outfity, więc każda z nas znajdzie idealny dla siebie. Który z tych looków podoba ci się najbardziej?