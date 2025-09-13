Modowe trendy zmieniają się jak w kalejdoskopie. Dziś modne są baggy jeans, jutro już wszyscy o nich zapomną. Nie warto ślepo gonić za jeansowymi tendencjami i co chwilę kupować nowe spodnie. Gwiazdy cenią sobie "złoty środek", czyli klasykę jeansowego gatunku, bo on nigdy nie wyjdzie z mody. Najlepsza denimowa inwestycja to cygaretki, czyli jeans z prostymi nogawkami. Ostatnio widzieliśmy je między innymi u Dakoty Johnson i Belli Hadid.

Jeansowe cygaretki — jak wybrać?

Może ci się wydawać, że dobór spodni z prostą nogawką jest banalny, ale prawda jest taka, że w gąszczu trendów można się czasami pogubić. Dlatego mam dla ciebie małą podpowiedź. Najmodniejsze jeansowe cygaretki mają jednolity niebieski kolor i średni stan. Uważaj. Spodnie typu slim fit nie powinny być za długie, a tym samym marszczyć się przy kostce.

Jeansowe cygaretki to dobra opcja na randkę i do pracy

Jeansy z prostymi nogawkami zwane cygaretkami (ze względu na ich cylindryczny krój) lub jeansami slim fit to znakomita opcja zarówno na co dzień, jak i do pracy. Doskonale wiedzą o tym gwiazdy. Największą zwolenniczką jeansowych cygaretek jest Dakota Johnson. Aktorkę w spodniach slim fit możemy podziwiać w różnych sytuacjach. Często pojawia się w nich na lotniskach i kolacjach z przyjaciółmi.

Ty także możesz z jeansowych cygaretek uczynić bazę do swoich codziennych i (jeśli nie obowiązuje cię dress code) służbowych stylizacji. Jak to zrobić? Przepisy na udaną stylizację z denimowymi spodniami slim fit znajdziesz poniżej.

Dakota Fanning w jeansach slim fit - Fot. gettyimages.com, TheStewartofNY/GC Images

Jeansowe cygaretki — z czym nosić?

Ciekawe looki z jeansowymi cygaretkami w roli głównej możemy znaleźć na pokazach takich marek jak Diesel czy Dsquared2. Warto także podglądać gwiazdy. Jeansy slim fit poza Dakotą Johnson chętnie noszą także: Bella Hadid, Elle Fanning i Cate Blanchett.

Na co dzień jeansowe cygaretki możesz nosić zarówno do sneakersów i bluzy, jak i do bikerów i skórzanej kurtki. Na wieczór zestawiaj je z super modnymi kozakami za kolano i połyskującym body. Cygaretki możesz nosić także do pracy, ale uważaj, aby cały outfit nie wyszedł ci zbyt casualowy. W służbowej stylizacji spodnie slim fit łącz z elegancką marynarką i prostymi dodatkami.

