W sezonie jesień-zima 2025/2026 projektanci i styliści wprost oszaleli na punkcie brązowych butów. W kolekcjach domów mody takich jak: Fendi, Alaia czy Miu Miu znajdziesz modele w różnych odcieniach. Od ciepłego, pomarańczowego "Pumpkin Spice" po głęboki, czekoladowy brąz. Szczególnie popularne będą modele zamszowe: loafersy, eleganckie czółenka, stylowe sneakersy. Do czego nosić brązowe buty? Najlepiej do jeansowych spodni. Taki klasyczny look zawsze wygląda doskonale.

Brązowy miks dla niezdecydowanych - Zara

Uwielbiasz klasyczne oficerki? Kochasz też biker boots? Już nie musisz wybierać. Spójrz na ten perfekcyjny miks od Zary w kolorze mlecznej czekolady. Do spodni z wąską nogawką jak znalazł. Podeszwa z niewielkim obcasem zapewni ci komfort, gdybyś chciała biegać w nich cały dzień po mieście. Wysoka cholewka nada całej stylizacji nonszalanckiego sznytu. Nie bój się wkładać spodni do butów. Ten dawno niewidziany trend właśnie powraca ze zdwojoną mocą. Te stylowe oficerko-bikery kosztują 299 zł.

Uniwersalne brązowe buty na niskim obcasie – Massimo Dutti

Do pracy, na kawę z przyjaciółką, na randkę – czekoladowe buty na kaczuszce sprawdzą się niemal przy każdej okazji. Z czym je łączyć? Pięknie będą wyglądać w zestawie z jeansami z prostą nogawką. Możesz też zaszaleć i zestawić je z jeansami typu boyfriend. Kolor? Najlepiej klasyczny niebieski. Kobiece kaczuszki kosztują 479 zł.

Czekoladowe czółenka - MassimoDutti, Fot. massimodutti.com

Wygodne brązowe buty w typie sneakersów - Mango

Jak wiemy, sportowe buty nigdy nie wychodzą z mody. Ale te w odcieniu brązowym… to najmodniejsze sneakersy sezonu jesień-zima 2025/2026. Po prostu musisz je mieć w szafie. Brązowe buty ze sportową nutą pasują do każdego rodzaju jeansów. Z rurkami stworzą wygodny zestaw do biegania po mieście. Z boyfriendami i dzwonami dają nonszalancki look na co dzień. My najchętniej łączymy brązowe sneakersy z jeansami z prostą nogawką. Cena tych wygodnych sneakers'ów to 179 zł.

Brązowe sneakersy - Mango, Fot. mango.com

Czym uzupełnić look z brązowymi butami i jeansami w roli głównej?

Brązowe buty plus jeansy to prawdziwy evergreen pasujący do wszystkiego. Bez problemu także wystylizujesz go w domowym zaciszu z rzeczami, które już masz w szafie. Polecamy uzupełnić go np. klasyczną koszulą, która doda mu elegancji. W połączeniu ze sportową lub casualową górą daje nonszalancki zestaw na co dzień. Zobacz nasze inspiracje.