Kardigan ze strukturalnym wzorem przykuł moją uwagę od samego początku. To wyjątkowy model, który łączy w sobie wygodę i nutkę nowoczesności w postaci bardzo dziewczęcych wzorków. Ma przepiękny, kremowy odcień, który z łatwością dopasuje się do garderoby wielu z nas. Ogrzeje w chłodniejsze dni, ale również będzie idealną bazą kobiecych, pełnych uroku stylizacji.

Nowoczesne wydanie klasyki w stylu Dunek

Kardigan ze strukturalnym wzorem w serduszka to hit w przepięknym, kremowym kolorze. Idealnie sprawdzi się w szafie minimalistki, ale takiej, która mimo surowej formy, lubi, kiedy jej ubrania mają jakiś ciekawy akcent. W przypadku propozycji z Reserved są to wyróżniające się splotem serduszka, wykonane z tej samej dzianiny, co reszta swetra. Dlatego dostrzec je można dopiero po przyjrzeniu się sweterkowi. Takie subtelne detale wzbogacają krój, ale nie odbierają mu elegancji, ani casualowego vibe'u. Kardigan kosztuje 149,99 zł i dostępny jest w rozmiarach S-XL.

Kardigan ze strukturalnym wzorem w serduszka, fot. mat. prasowe

Komu będzie pasował kardigan ze strukturalnym wzorem?

Kardigan Reserved to będzie fason idealny dla kogoś, kto kocha modę, ale nie chce rezygnować z wygody i komfortu. Jego neutralny odcień kremowy sprawia, że będzie pasować zarówno do blondynek, jak i brunetek, a także do różnych typów urody. Dzięki prostemu, ale efektownemu fasonowi, sweter ten świetnie leży na wielu typach sylwetek, zarówno tych drobniejszych, jak i o pełnych kształtach. Dzianina z fakturą zapewnia miękkość i komfort noszenia, co czyni go idealnym wyborem na chłodniejsze dni. Jest uniwersalny, klasyczny, a jednocześnie wpisuje się w aktualne trendy, dzięki czemu stanowi świetną bazę dla różnorodnych stylizacji.

Dlaczego to modny wybór na jesień 2025?

Jesień 2025 to czas, kiedy liczy się komfort i wielozadaniowość ubrań. Na topie są również stylizacje zbudowane na warstwach, zwłaszcza z vintage pazurem. Kardigan ze strukturalnym wzorem od Reserved idealnie wpasowuje się w te trendy. Strukturalna dzianina nadaje mu nowoczesnego wyglądu, a kremowy kolor to absolutny klasyk sezonu. Sweterek daje wiele możliwości stylizacyjnych.

W wersji casual można zestawić go z jeansami typu mom fit i białym t-shirtem, tworząc swobodny, ale dopracowany look idealny na spacer lub spotkanie z przyjaciółmi. W połączeniu z czekoladową sukienką i kozakami stworzy bardziej romantyczną, kobiecą stylizację idealną na randkę lub wieczorne wyjście. Kardigan z fakturą można również wykorzystać jako element stroju do pracy. Wówczas wystarczy dobrać klasyczne materiałowe spodnie, koszulę i eleganckie dodatki. Jego niewątpliwą zaletą jest również to, że pasuje do wielu modnych kolorów jesieni — powracającego co sezon burgundu, pomarańczu, musztardowej żółci czy czekoladowego brązu.

