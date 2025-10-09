Sweter damski z domieszką wełny za jedyne 49,99 zł w Lidlu. W wersji khaki to hit jesieni 2025
Modowy przebój tej jesieni już dostępny. Sweter damski z domieszką wełny za jedyne 49,99 zł w Lidlu w kolorze khaki to hit sezonu. Produkt dostępny jest od ręki, w wielu rozmiarach i z darmowym zwrotem. Sprawdź szczegóły tej wyjątkowej oferty.
Stylowy sweter damski z wełną marki Esmara dostępny w Lidlu
Jesień 2025 właśnie zyskała swój modowy symbol – sweter damski z domieszką wełny od marki Esmara. Lidl Polska wprowadził do swojej oferty stylowy model w odcieniu khaki, który wraca do łask i już teraz budzi ogromne zainteresowanie. To propozycja dla kobiet ceniących komfort, modne wzornictwo oraz atrakcyjną cenę.
Produkt można zamówić w sklepie internetowym Lidla, co oznacza szybki i wygodny dostęp bez wychodzenia z domu. Marka Esmara, znana z wysokiej jakości ubrań dostępnych w przystępnych cenach, tym razem oferuje coś, co bez wątpienia stanie się must have tej jesieni.
Atrakcyjna cena 49,99 zł – jakość i moda w jednym
Cena swetra to jedynie 49,99 zł – kwota, która zaskakuje, biorąc pod uwagę jakość wykonania oraz skład materiałowy z domieszką wełny. To idealna propozycja dla wszystkich, którzy szukają modnych i ciepłych ubrań na sezon jesienno-zimowy, nie rezygnując z rozsądnych wydatków. To obecnie bez wątpienia jedna z najatrakcyjniejszych ofert dostępnych online w kategorii moda damska Lidl 2025.
Szeroki wybór rozmiarów i kolorów – od XS do L
Sweter dostępny jest w szerokiej gamie rozmiarowej: XS (32/34), S (36-38), M (40/42) oraz L (44-46). Oznacza to, że zarówno panie o drobniejszej sylwetce, jak i te preferujące luźniejsze fasony znajdą coś dla siebie.
Choć największym zainteresowaniem cieszy się wersja zielona, Lidl oferuje także inne warianty kolorystyczne, w tym klasyczne: biały oraz czarny. To pozwala dopasować stylizację do indywidualnych preferencji i okazji.
Wersja M (40/42) to jeden z najczęściej wybieranych rozmiarów – idealna proporcja komfortu i dopasowania, jaką docenia wiele kobiet. Dlatego warto pospieszyć się z zakupem, zanim dostępność tego rozmiaru zostanie ograniczona.
Gdzie kupić? Sprawdź ofertę Lidl online
Sweter z wełną Lidl można zamówić bezpośrednio na stronie internetowej sklepu www.lidl.pl. To prawdziwy hit jesieni 2025 Lidl – połączenie mody, jakości i atrakcyjnej ceny. Jeśli szukasz ciepłego i stylowego elementu garderoby, sweter damski na jesień 2025 od Esmara może być twoim najlepszym wyborem w tym sezonie.
Czytaj także:
- W tym czekoladowym swetrze z Mango poczujesz się 10 lat młodziej. Całą robotę zrobi nowoczesny krój
- Ta parka z Zary jest idealna na jesień i wczesną zimę. Dla mnie to HIT do jeansów, ale opcji jest więcej
- Długo szukałam takiej bawełnianej koszuli. Teraz dorwałam ją w Reserved za 79,99 zł