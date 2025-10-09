Stylowy sweter damski z wełną marki Esmara dostępny w Lidlu

Jesień 2025 właśnie zyskała swój modowy symbol – sweter damski z domieszką wełny od marki Esmara. Lidl Polska wprowadził do swojej oferty stylowy model w odcieniu khaki, który wraca do łask i już teraz budzi ogromne zainteresowanie. To propozycja dla kobiet ceniących komfort, modne wzornictwo oraz atrakcyjną cenę.

Produkt można zamówić w sklepie internetowym Lidla, co oznacza szybki i wygodny dostęp bez wychodzenia z domu. Marka Esmara, znana z wysokiej jakości ubrań dostępnych w przystępnych cenach, tym razem oferuje coś, co bez wątpienia stanie się must have tej jesieni.

Atrakcyjna cena 49,99 zł – jakość i moda w jednym

Cena swetra to jedynie 49,99 zł – kwota, która zaskakuje, biorąc pod uwagę jakość wykonania oraz skład materiałowy z domieszką wełny. To idealna propozycja dla wszystkich, którzy szukają modnych i ciepłych ubrań na sezon jesienno-zimowy, nie rezygnując z rozsądnych wydatków. To obecnie bez wątpienia jedna z najatrakcyjniejszych ofert dostępnych online w kategorii moda damska Lidl 2025.

Sweter damski z wełną marki Esmara za 49,99 zł w Lidlu, Fot. materiały promocyjne, lidl.pl

Szeroki wybór rozmiarów i kolorów – od XS do L

Sweter dostępny jest w szerokiej gamie rozmiarowej: XS (32/34), S (36-38), M (40/42) oraz L (44-46). Oznacza to, że zarówno panie o drobniejszej sylwetce, jak i te preferujące luźniejsze fasony znajdą coś dla siebie.

Choć największym zainteresowaniem cieszy się wersja zielona, Lidl oferuje także inne warianty kolorystyczne, w tym klasyczne: biały oraz czarny. To pozwala dopasować stylizację do indywidualnych preferencji i okazji.

Wersja M (40/42) to jeden z najczęściej wybieranych rozmiarów – idealna proporcja komfortu i dopasowania, jaką docenia wiele kobiet. Dlatego warto pospieszyć się z zakupem, zanim dostępność tego rozmiaru zostanie ograniczona.

Gdzie kupić? Sprawdź ofertę Lidl online

Sweter z wełną Lidl można zamówić bezpośrednio na stronie internetowej sklepu www.lidl.pl. To prawdziwy hit jesieni 2025 Lidl – połączenie mody, jakości i atrakcyjnej ceny. Jeśli szukasz ciepłego i stylowego elementu garderoby, sweter damski na jesień 2025 od Esmara może być twoim najlepszym wyborem w tym sezonie.

