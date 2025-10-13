Kardigan z Zary jak Chanel? Ta czarno-biała perełka to hit jesieni i zimy 2025/2026
Nowy kardigan z Zary wygląda jak projekt z wybiegu – czarno-białe kontrasty, imitacje kieszeni i eleganckie guziki przyciągają spojrzenia. Styl niczym od Chanel, a cena? Tylko 129 zł. Klasyka i nowoczesność w jednym.
Kardigan z Zary wygląda jak wyjęty z pokazu Chanel
Czarno-biały kardigan z Zary, dostępny za 129,00 zł, wywołał ogromne poruszenie wśród fanek klasycznego stylu. Wszystko za sprawą jego eleganckiego fasonu i wyraźnych inspiracji projektami domu mody Chanel. Krótki krój, okrągły dekolt, imitacje kieszeni oraz kontrastowe wykończenia przywołują na myśl słynne żakiety lansowane przez Coco Chanel.
Ten model z Zary to dowód na to, że nie trzeba wydawać fortuny, by wyglądać szykownie i z klasą. Wygląda jak luksusowy projekt, jednak jego cena pozostaje wyjątkowo przystępna. Styl Chanel w wersji dostępnej dla każdego? To właśnie oferuje ten kardigan.
Co wyróżnia kardigan z kontrastowymi wstawkami?
Kardigan z Zary przyciąga wzrok detalami. Kontrastowe czarno-białe wykończenia dodają mu elegancji, a imitacje kieszeni z przodu sprawiają, że całość prezentuje się niezwykle estetycznie. To element garderoby, który z powodzeniem zastąpi żakiet i sprawdzi się zarówno w stylizacjach do pracy, jak i na bardziej oficjalne wyjścia.
Zapięcie na guziki podkreśla klasyczny charakter projektu. Dzięki prostemu, lecz wyrafinowanemu krojowi, kardigan świetnie komponuje się z ołówkową spódnicą, jeansami lub cygaretkami. Jest to uniwersalna propozycja dla kobiet ceniących sobie styl i funkcjonalność.
Styl i skład: z czego wykonano czarno-biały kardigan Zary?
Oferowany przez Zarę kardigan to model dzianinowy. Został wykonany w 51% z bawełny, w 47% z poliestru oraz w 2% z elastanu. Dodatkowo ozdobne elementy powstały w 100% z bawełny. Taki skład zapewnia nie tylko komfort noszenia, ale również odpowiednią trwałość materiału.
Model posiada długi rękaw, co czyni go praktycznym wyborem na chłodniejsze dni. Okrągły dekolt dodaje lekkości, a całość utrzymana jest w ponadczasowej estetyce. Tkanina prezentuje się elegancko, ale jednocześnie nie wymaga skomplikowanej pielęgnacji.
Ile kosztuje i gdzie kupić ten kardigan z Zary?
Kardigan z Zary dostępny jest w sklepach stacjonarnych, ale też w sklepie internetowym marki Zara w cenie 129,00 zł. Biorąc pod uwagę jego design oraz jakość wykonania, to propozycja, która szybko może zniknąć z półek. Zainteresowanie tym modelem jest ogromne – klienci zachwyceni są tym, że w tak przystępnej cenie można nabyć element garderoby inspirowany ikoną mody.
Produkt występuje w kilku rozmiarach, a jego uniwersalna kolorystyka sprawia, że pasuje niemal do każdej kobiecej garderoby. Zarówno fanki klasyki, jak i osoby lubiące eksperymentować z modą, znajdą w nim coś dla siebie.
Zara po raz kolejny udowadnia, że potrafi stworzyć ubrania odpowiadające najnowszym trendom, nie rezygnując z elegancji. Ten kardigan z kontrastowymi wstawkami to propozycja idealna na sezon 2025/2026 i must-have dla każdej miłośniczki stylu Chanel.
Czytaj także:
- Ten kardigan z Zary to 100% wełny za jedyne 99 zł. Jest hitem jesieni i zimy 2025
- Ta kamizelka z Zary świetnie komponuje się z płaszczem. Zobacz, jak zadać szyku w takim połączeniu
- Sweter damski z domieszką wełny za jedyne 49,99 zł w Lidlu. W wersji khaki to hit jesieni 2025