Moda na naturalność, ciepło i rękodzieło wciąż rośnie – a dziergany sweter idealnie wpisuje się w te trendy. Zima 2026 przynosi nie tylko powrót do klasycznych, ażurowych splotów, ale i nacisk na stylizacje łączące komfort z estetyką. Sweter, który wygląda jak ręcznie robiony, podbija serca kobiet, które cenią jakość i styl. To prawdziwy hit sezonu zimowego.

Nie bez powodu ten dziergany sweter z Zary stał się viralowym hitem – jego fason i faktura przywodzą na myśl robótki ręczne naszych babć, a jednocześnie idealnie wpisują się w aktualne trendy zima 2026.

Sweter - Fot. zara.com

Sweter za 199 zł, który wygląda jak ręczna robota

Sweter z Zary za 199 zł, a wygląda jakby został zrobiony na drutach przez doświadczoną rękodzielniczkę. Ażurowy splot nadaje mu lekkości i niepowtarzalnego charakteru. W czasach, gdy ręcznie robione ubrania potrafią kosztować setki, a nawet tysiące złotych, ten model wyróżnia się dostępnością przy zachowaniu luksusowego wyglądu.

Jak nosić ażurowy sweter na co dzień?

Ten modny sweter jest niezwykle uniwersalny. Na co dzień świetnie sprawdza się w połączeniu z dżinsami, botkami i prostym płaszczem. Dziergany sweter damski w kolorze czerwieni i pudrowego różu doda każdej stylizacji miękkości i kobiecości.

Z powodzeniem można go nosić do biura – wystarczy zestawić go z eleganckimi spodniami z kantem lub spódnicą midi. Ażurowy wzór delikatnie eksponuje to, co pod spodem, dlatego warto pod niego założyć dopasowany top w kontrastowym kolorze.

Stylizacje wieczorowe z dzierganym swetrem

Dziergany sweter nie musi być zarezerwowany wyłącznie do casualowych zestawień. Równie świetnie sprawdzi się jako element wieczorowej stylizacji. Wystarczy dobrać do niego satynową spódnicę, połyskującą biżuterię i eleganckie szpilki.

Hit sezonu zimowego 2026 zyskuje zupełnie nowy wymiar w połączeniu z materiałami kontrastującymi fakturą – jedwab, welur czy skóra ekologiczna tworzą z ażurowym splotem niezwykle modne duety. Sweter jak ręcznie zrobiony nabiera wtedy elegancji i klasy, której nie sposób przeoczyć.

