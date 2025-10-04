Torebka z ćwiekami nie jest wynalazkiem nowym – jej historia sięga lat 70. XX wieku, kiedy ćwieki stanowiły jeden z wyróżników subkultury punkowej. Elementy metalowe na dodatkach i ubraniach symbolizowały niezależność, bunt i nonkonformizm. W kolejnych dekadach motyw ćwieków zaczął przenikać do świata mody, pojawiając się na wybiegach najważniejszych projektantów.

Z przełomowym momentem mamy do czynienia w latach 2011–2013, kiedy moda na tzw. "rockową elegancję" zdobyła popularność na masową skalę. Torebka na ramię z ćwiekami stała się synonimem miejskiego szyku, łącząc kontrasty: surowość i delikatność, kobiecość i rockowy pazur. Teraz powraca w trendach na jesień i zimę 2025.

Dzisiejsza odsłona torebek na ramię z ćwiekami jest bardziej subtelna i nowoczesna niż jej poprzedniczki sprzed dekady. Zamiast przesadnej liczby drobnych aplikacji dominują dwa rozmiary okrągłych, płaskich ćwieków, które nie przytłaczają dodatku, lecz nadają mu lekkości i charakteru. Projektanci chętnie sięgają po nietuzinkowe kolory – prym wiedzie odcień ice blue oraz klasyczne, stonowane beże i szarości.

Torebka z ćwiekami - Pull&Bear

Średniej wielkości torebka (mniejsza od modnych teraz shopperów), w której zmieszczą się wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy. Wykonana z syntetycznego zamszu. Jest uszyta z dwóch symetrycznych części, przez co na żadnym z dużych boków nie widać szwów. Boki przechodzą płynną linią w uchwyty, dzięki czemu torba ma zwarty fason i nie deformuje się podczas noszenia. Wnętrze jest wyściełane podszewką. Torba ma zapięcie na magnes. Cena: 129,99 zł

Jest dostępna w dwóch kolorach: modnego teraz błękitu (icy blue) i w kolorze beżowo-szarym. Jednak to właśnie w wersji icy blue jest wyjątkowo ładna i przyciąga wzrok. Ma najmodniejsze w tym sezonie 2 rozmiary okrągłych ćwieków – to element, który sprawia, że wpisuje się w najnowsze trendy, odwołujące się do lat 2011-2013, kiedy to narodziła się „rockowa elegancja”. Jednak połączenie ćwieków z błękitem ice blue sprawia, że nie sposób pomylić tej torebki z jej pierwowzorami sprzed lat. Zestawiona z mokasynami w kolorze steel blue będzie wyglądała oszałamiająco.

Istnieje wiele możliwości wkomponowania tej torebki różnorodne stylizacje, Fot. materiały prasowe

Z czym nosić tę torebkę?

Torebka na ramię z ćwiekami w wersji ice blue doskonale sprawdza się w stylizacjach na co dzień. Jasnoniebieski odcień torby ożywia klasyczne zestawienia i wprowadza do nich nutę świeżości. Idealnie komponuje się z prostymi, oversize'owymi bluzami w odcieniach bieli lub szarości oraz mom fit jeansami. Całość można uzupełnić białymi sneakersami, uzyskując lekki, sportowy styl miejski.

Osobom ceniącym bardziej klasyczne rozwiązania polecamy połączenie ice blue z beżowym trenczem i prostą, białą koszulą. To zestawienie podkreśli elegancję i doda stylizacji wyrafinowanego charakteru, jednocześnie nie odbierając jej codziennej wygody.

W stylizacjach miejskich świetnie odnajdzie się w duecie z luźną koszulą i dopasowanymi spodniami. Wersja ice blue sprawi, że nawet prosty zestaw nabierze oryginalnego charakteru.

Osoby, które nie boją się eksperymentować, mogą łączyć ćwieki z elementami w stylu sportowym: bluzą z kapturem, sneakersami czy bucket hat. To połączenie klasyki z nowoczesnością, które doskonale pasuje do dynamicznego trybu życia współczesnych kobiet.

Przydatną wskazówką jest zachowanie spójności kolorystycznej – metalowe elementy na torebce warto zestawiać z biżuterią w tym samym odcieniu. Dzięki temu całość będzie prezentować się harmonijnie.

Rockowa elegancja na wieczór

Wieczorowe wyjścia to doskonała okazja, by wykorzystać potencjał tej torebki. Model Pull&Bear, dzięki połyskującym metalowym aplikacjom, świetnie podkreśli charakter czarnej, minimalistycznej sukienki. Dopełnieniem stylizacji mogą być botki na słupku oraz srebrna biżuteria, która będzie nawiązywać do metalowych detali torby.

Inspirując się stylem z wybiegów, warto sięgnąć po stylizacje z nutą lat 2010. Czarna ramoneska, obcisłe spodnie oraz wyraziste dodatki – to sprawdzony sposób na modny, wieczorowy look, który nadal pozostaje w zgodzie z aktualnymi trendami. Taki sposób noszenia torebki z ćwiekami podkreśla indywidualizm i dodaje pewności siebie.

