Pepco serwuje jeansy paper bag za 60 zł. Znikają z wieszaków w mgnieniu oka
Jeansy paper bag to jeden z tych modeli, którego nie powinnaś przegapić. Genialna cena 60 zł, aż 98% bawełny i dodatek elastanu zwiększającego komfort noszenia to coś, obok czego trudno przejść obojętnie. Zwłaszcza że ten fason znów jest hot i wygląda genialnie w połączeniu z marynarkami.
Jeansy paper bag to fason, którego historia sięga lat 30. i 40. XX wieku, kiedy to wielkie gwiazdy zaczęły lansować popularne spodnie 3/4 z charakterystyczną marszczoną talią. Ich krój fantastycznie ją podkreśla, dodając sylwetce odpowiednich proporcji. Uda wydają się szczuplejsze, a nogi o wiele dłuższe. Nic więc dziwnego, że oferta Pepco cieszy się dużym zainteresowaniem, a rozmiarówka znika niesamowicie szybko.
Jeansy paper bag w jesiennej szafie
Jeansy paper bag to niewątpliwie nowocześniejsze, bardziej współczesne wydanie spodni, których krój znany jest od dekad, a powodów, dla których powinnaś je posiadać, jest całkiem sporo. Zacznijmy od ich niskiej ceny — zaledwie 60 zł za spodnie, które w większości składają się z bawełny to naprawdę oferta, której wręcz nie powinno się odmawiać. Zwłaszcza że taki krój komplementuje wiele typów sylwetek, od słabiej zarysowanej talii, aż po szersze uda.
Kolejną cechą, którą warto zauważyć, jest wszechstronność fasonu. Co prawda nie założysz ich na wystawną kolację, ale na co dzień, do pracy, na spacer z psem, na niezobowiązującą imprezkę czy wypad z przyjaciółmi za miasto będą jak znalazł. Fajne jest też to, że nie podlegają one sezonowości. Założysz botki i trencz, otrzymasz jesienną stylizację w miejskiej estetyce, założysz klapki i crop top — śmiało możesz ruszyć w miasto letnim wieczorem. Dostępne są rozmiary od 36 do 44.
Czy paper bagi warto mieć w swojej szafie?
Podziwiasz styl dziewczyn, które mimo posiadania niewielkiej liczby ubrań, potrafią stworzyć mnóstwo stylizacji? Bazują one na idei szafy kapsułowej, czyli takiej, w której wszystkie ubrania do siebie pasują. Wówczas, mimo niewielkiej kolekcji, możesz stworzyć ogrom zestawów. Wszystko dzięki temu, że neutralne kolory oraz klasyczne tkaniny zawsze doskonale się uzupełniają. Denim to wdzięczny materiał, który sprawdzi się zarówno noszony do ciemnej, jak i jasnej góry. Z tego względu jeansy to zawsze doskonała baza, wokół której będziesz budować resztę swojej szafy.
A jak mogą wyglądać przykładowe stylizacje? Doskonałym wyborem będzie zestawienie ich z krótkim swetrem w jednym z modnych kolorów na jesień, np. beżowym, bordowym, pomarańczowym czy musztardowym. Klasyczna biała koszulka również świetnie komponuje się z tym fasonem i pozwala na uzyskanie minimalistycznego, ale eleganckiego efektu. W chłodniejsze dni warto postawić na warstwowy look – do jeansów załóż dłuższy kardigan, płaszcz o prostym kroju i szal. Całość dopełnią botki na słupku lub klasyczne sztyblety. Dla bardziej miejskiego stylu odpowiednie będą sneakersy w neutralnym kolorze, które nadadzą całości luźniejszego charakteru.
