Figura marzeń? Cóż można nazwać tym pojęciem w dzisiejszych czasach. Może po prostu sylwetkę, z której "właściciel" jest zadowolony. Dzięki braku presji na to, jak mamy wyglądać, możemy, ubierać się jak chcemy. Jeśli masz ochotę ubrać się jak modelka na wybiegu, proszę bardzo. Chcesz chodzić w dresach, nie ma problemu.

Marzy ci się optyczne wysmuklenie sylwetki i wydłużenie nóg? Są na to bardzo proste sposoby, bez stosowania radykalnych środków. W Mohito znajdziesz genialny zestaw, który, zrobi dokładnie to, o czym marzysz. Ile kosztuje? Jak na swoje możliwości całkiem niewiele.

Krótka marynarka plus dopasowane spodnie z wysokim stanem

Czarne spodnie wysokim stanem optycznie wysmuklają sylwetkę, wydłużają nogi i podkreślają talię, tworząc proporcje klepsydry. Gdzie je znajdziesz? W Mohito za 39 zł. Krótka biała marynarka równoważy look, akcentując talię i dodając lekkości górnej partii ciała. Gdzie ją znajdziesz w Mohito za 99 zł. Razem tworzą stylizację, która modeluje figurę i nadaje jej eleganckiego, nowoczesnego charakteru.

Marynarka - Fot. mohito.com

Spodnie - Fot. mohito.com

Spodnie i marynarka z Mohito to po prostu duet idealny

Zwracasz uwagę na malutkie szczególiki, które robią cały look? Jeśli nie to zmień to, bo to one tworzą to co najpiękniejsze. Czarne, woskowane spodnie doskonale komponują się z marynarką z czarnymi guzikami — razem wyglądają wręcz, jakby sprzedawano je w komplecie. Jeśli nie masz dużo takich zestawów jak ten z Mohito, tak zwanych "samograjów", zainwestuj w kilka — one bardzo ułatwiają życie zwłaszcza rano, gdy jak zawsze nie masz się, w co ubrać.

Zwracamy uwagę na ważne zasady

Pamiętaj, że diabeł tkwi w szczegółach. Po pierwsze nie każde spodnie z wysokim stanem wydłużają nogi. Aby to robiły powinny zaczynać się w najwęższym miejscu talii i kończyć tuż nad kostką — spodnie kończące się w połowie łydki, nie dadzą efektu, o jaki ci chodzi. To samo dotyczy marynarki. Aby wysmuklała sylwetkę i wydłużała nogi, powinna kończyć się dokładnie w tym miejscu, w którym zaczynają się spodnie — w najwęższym miejscu talii.

