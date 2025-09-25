Niektóre elementy garderoby oraz materiały, które królowały kilka dekad temu, w tym sezonie wracają do łask w wielkim stylu. Niedawno pisałyśmy o powrocie ogrodniczek, które na nowo pokochały gwiazdy. Okazuje się, że z tej dekady, czyli z lat 90., pochodzi także inny element garderoby, który również będzie królował w tym sezonie. Sztruksowa mini spódnica to hit jesieni 2025 - szczególnie w kolorze czekoladowym. Wybrałam 3 modele w tym odcieniu, które sprawią, że zadasz szyku.

1. Sztruksowa spódnica Naree Aruba Dark Chocolate

Polska marka Naree niedawno wydała nową kolekcję, która kojarzy się ze Skandynawskim klimatem. Jest bardzo modna, ale też uniwersalna na tyle, że elementy garderoby, które w niej znajdziemy, można nosić niemal na każdą okazję. I tak jest również ze sztruksową spódnicą - prostą, do połowy uda. To model, który świetnie komponuje się w zestawieniu z kaszmirowym swetrem oraz butami za kolano. Jest doskonały do pracy, jak i na wieczór np. na randkę lub wyjście z przyjaciółką. Kosztuje 259 zł i możemy dostać go także w kolorze różowym.

Sztruksowa mini spódnica Naree, Fot. materiały prasowe, Naree

2. Sztruksowa spódnica mini & Other Stories

Również marka & Other Stories wprowadziła do swojego asortymentu hitową mini spódnicę ze sztruksu. To także prosty model, jeszcze krótszy od swojego poprzednika. W przypadku tej spódnicy warto trochę poeksperymentować z modą - np. opuścić ją nieco bardziej na biodra i zestawić z kilkoma paskami lub apaszką przepasaną przez szlufki. To idealna opcja do kardiganu i mokasynów, ale też np. do klasycznej koszuli i marynarki oversize. Za taką spódnicę trzeba zapłacić 270 zł.

Sztruksowa mini spódnica & Other Stories, Fot. materiały promocyjne, stories.com

3. Sztruksowa czekoladowa spódnica mini Mohito

Na koniec opcja z popularnej sieci sklepów Mohito. To prosta, ale nieco rozkloszowana spódnica ze sztruksu w kolorze ciemnej czekolady. Idealnie będzie wyglądać w eleganckiej stylizacji - np. ze szpilkami oraz halter topem. To też jednak dobry model do połączenia z balerinami w stylu Mary-Jane, mokasynami czy nawet trampkami oraz swetrem lub long sleevem - jeżeli chcemy stworzyć bardziej sportowy outfit. Spódnicę sztruksową w Mohito możemy kupić za 109,99 zł. Jest też dostępna w kolorze niebieskim.

Sztruksowa mini spódnica Mohito, Fot. materiały promocyjne, mohito.com

Sztruksowa mini spódnica to hit jesieni 2025 - inspiracje

Taka spódnica jest bardzo kobieca i można ją połączyć z wieloma elementami garderoby, które będą hitem w tym sezonie. Wybrałam 3 inspiracje do noszenia sztruksowej spódnicy w odcieniu brązowym jesienią, które sprawdzą się na różne okazje. Który z tych outfitów podoba ci się najbardziej?