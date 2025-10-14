Płaszcz samochodowy przyciąga uwagę nie tylko dzięki nazwie, ale także krojowi. Klasyka w stylu retro powraca do trendów bardzo często, a w tym sezonie możemy zaobserwować ewidentny renesans charakterystycznego fasonu. W samym H&M znajdziesz kilka modeli, których cechą wspólną jest niewymuszona, lekko zawadiacka elegancja. Spośród nich wybrałam jeden, w który zdecydowanie warto zainwestować tej jesieni!

Czym jest płaszcz samochodowy?

Płaszcz samochodowy to fason, który charakteryzuje się prostym i luźnym krojem. Dzięki temu nie krępuje ruchów i na co dzień sprawdza się idealnie, zapewniając pełną wygodę i swobodę. Najczęściej jest jednorzędowy, chociaż mogą zdarzać się wyjątki. Ma klasyczny kołnierzyk, rękawy z mankietami i wygodne kieszenie z patkami, które pomieszczą przydatne drobne przedmioty, jak klucze, chusteczki czy telefon. W najbardziej klasycznym wydaniu ma długość do kolan, jednak nowoczesne interpretacje nieco odchodzą od tej zasady, bawiąc się jego formą (czego przykładem jest wybrana przeze mnie propozycja z H&M). Z początku był obowiązkowym elementem w męskiej garderobie, ale z czasem pojawiać się zaczęły również fasony dopasowane do kobiecej anatomii.

Mimo kroju, który daje swobodę, to wciąż elegancki płaszcz, wykonany z mięsistego, grubego materiału, bardzo często z domieszką wełny dla zapewnienia komfortu termicznego. Właśnie dlatego idealnie sprawdzi się jako uzupełnienie wieczorowej stylizacji, ale także bardziej eleganckich zestawów do biura. Całkowicie zmieni swój charakter, nabierając więcej luzu, jeśli zestawisz go z jeansami.

Płaszcz samochodowy z H&M

Jeśli czujesz, że w twojej szafie wieje nudą, a ramoneski, jeansowe kurtki czy bomberki już ci się przejadły, taki elegancki płaszczyk z pewnością będzie dla ciebie powiewem świeżości. W H&M znalazłam świetny fason, który wcale nie kosztuje dużo, biorąc pod uwagę, że jest to porządne okrycie wierzchnie. Zapłacisz za niego 209,99 zł. W sieciówce dostępne są trzy odcienie: szary, szarobeżowy oraz granatowy. Doskonałym wyborem będzie ostatnia opcja kolorystyczna.

Granat doskonale pasuje do jesiennej palety barw, w tym do popularnych w sezonie 2025/26 odcieni, jak pomarańczowy czy bakłażanowy. Szukasz idealnego okrycia do swojej czekoladowej sukienki? Żaden problem, w H&M znajdziesz fason, które rozwiąże twój problem. Ten płaszcz będzie pasował nawet jako przełamanie do jeansowego total looku, który znów grzeje jesienią. Jednak jeśli chcesz skorzystać z oferty, nie powinnaś zastanawiać się zbyt długo. Większość rozmiarów ma niskie stany magazynowe. Jak na razie dostępna jest pełna rozmiarówka (XXS-XXL), ale całkiem prawdopodobne, że niedługo może się to zmienić.