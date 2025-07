Trendy sezonu to nie tylko elementy garderoby. To również modne dodatki, które będą idealnym uzupełnieniem dla naszych stylizacji. Już wiemy, że modne kolory sezonu jesień-zima 2025 to odcienie ziemi. Absolutnym hitem będą wszelkiego rodzaju brązy, w związku z czym czekoladowa torebka półksiężyc wpisuje się w te trendy idealnie. Ta listonoszka nie odstępuje jej jednak na krok. Wygląda jak luksusowy model, a to torebka za 49,90 zł ze Stradivariusa.

Tego typu torebki zdominowały ostatnie tygodnie mody. Wiele kobiet decydowało się na listonoszki - zarówno skórzane, jak i te zamszowe. Ja znalazłam identyczny model na wyprzedaży w Stradivariusie. Ta torebka będzie hitem jesieni 2025.

To brązowa, zamszowa listonoszka ze sprzączką. Posiada dwa uchwyty - krótki i długi pasek. Dzięki temu można ją nosić zarówno w ręce jako kuferek, jak również na ramieniu, dzięki czemu świetnie będzie prezentować się np. z trenczem.

Listonoszka dostępna jest w jednym rozmiarze, ale w dwóch kolorach - brązowym i kremowym. Kosztuje tylko 49,90 zł. Zobacz, jak wygląda.

Zamszowa listonoszka ze Stradivariusa za 49,99 zł, Fot. materiały promocyjne, stradivarius.com

W Stradivariusie możemy znaleźć różne torebki, które będą absolutnym hitem jesieni. Dopiero, co pisałam, że ta listonoszka vintage ma modny kolor obsidian black i kosztuje 65,90 zł. Równie tana i pożądana jest jej zamszowa odpowiedniczka.

Ta brązowa listonoszka to świetny wybór do wspomnianego już przeze mnie trencza, ale nie tylko. To model, który świetnie będzie się prezentował także z sukienką i oversize'ową marynarką. To także dobry wybór do jeansów i balerin Mary Jane.

Listonoszka na jesień 2025 - inspiracje

Znalazłam 5 inspirujących stylizacji, które staną się dla ciebie natchnieniem podczas poszukiwań outfitów na jesień. Zwłaszcza jeśli też zdecydujesz się na taką listonoszkę. Która z tych stylizacji podoba ci się najbardziej?