Kotlety z kabaczka to lekka i zdrowa alternatywa dla klasycznych mielonych. Jest to świetny pomysł na letni obiad, bo w sierpniu kabaczki smakują najlepiej. Warto je wykorzystać w kuchni, chociażby do przyrządzenia tych treściwych kotletów warzywnych. Są delikatne i świetnie komponują się ze świeżymi warzywami i sosami. Przygotujesz je w prosty sposób z kilku składników.

Składniki na kotlety z kabaczka

Składniki:

2 średnie kabaczki

6 łyżek bułki tartej

2 łyżki mąki pszennej

2 jajka

1 średnia marchewka

1/2 cebuli

100 g żółtego sera

1 ząbek czosnku

1 łyżeczka soli

1/4 łyżeczki czarnego pieprzu

olej roślinny

W przepisie możesz pominąć cebulę i czosnek, jeżeli wolisz delikatniejszy smak. Żółty ser możesz zastąpić serem feta lub mozzarellą. Ciekawym dodatkiem będą przyprawy, jak słodka mielona papryka, oregano, koperek lub natka pietruszki.

Zamiast bułki tartej do obtaczania kotletów z kabaczka możesz użyć innej panierki, np. płatków kukurydzianych, zmielonych płatków owsianych, mielonego siemienia lnianego, a także zmielonych orzechów lub mąki kukurydzianej. A jeśli chcesz, by kotleciki były mniej kaloryczne, pomiń ser i piecz je w piekarniku.

Inny pomysłem na prosty i smaczny obiad z kabaczka są placki z kabaczka lub zupa z kabaczka.

Jak zrobić kotlety z kabaczka?

Kabaczki obierz i zetrzyj na tarce o dużych oczkach. Posól, wymieszaj i odstaw na 15 minut. Po tym czasie odciśnij z nadmiaru wody. Marchewkę umyj, obierz i zetrzyj na tarce o drobnych oczkach. Pół cebuli posiekaj bardzo drobno, żółty ser zetrzyj na tarce. Czosnek drobno posiekaj lub przeciśnij przez praskę.

W misce wymieszaj razem warzywa z serem żółtym. Dodaj jajka, bułkę tartą i mąkę, a także przyprawy. Wszystko dokładnie wymieszaj. Formuj kotleciki, obtaczaj je w bułce tartej i smaż na dobrze rozgrzanym oleju z obu stron, aż staną się brązowe. Przełóż na ręcznik papierowy i odsącz z nadmiaru tłuszczu.

Podawaj z ziemniaczkami, surówką, sałatką lub ulubionym sosem. Taki kotlet jest też świetnym zamiennikiem mięsa w burgerze.

Kotlety z kabaczka są świetnym zamiennikiem tradycyjnych kotletów mielonych, fot. Adobe Stock, gkrphoto

Czego użyć zamiast kabaczka do warzywnych kotletów?

W przepisie na te kotlety możesz bez problemu zastąpić kabaczek cukinią. Jest również smaczna i zdrowa. Ma cieńszą skórkę, więc nie musisz jej nawet obierać. Przygotujesz danie z tym składnikiem w podobny sposób. Pamiętaj jednak o wcześniejszym osoleniu i odczekaniu, żeby cukinia puściła soki.

Do zrobienia wegetariańskich kotletów nadają się też takie warzywa jak cieciorka, fasola, dynia, bataty, kalafior, brokuły oraz ziemniaki lub inne. Ważne, żeby dały się łatwo formować i nie były zbyt suche, ani zbyt wilgotne.

