W sezonie letnim kabaczek jest warzywem, które warto wykorzystać do maksimum. Jest niedrogi, lekkostrawny i pełen wody, więc doskonale nadaje się na szybkie obiady w upalne dni. Zupa przygotowana na jego bazie może być kremowa lub lekko bulionowa - w zależności od dodatków. A gdy dorzucisz jeden składnik, który zwykle kojarzy się z deserami… efekt cię zaskoczy.

Przepis na zupę z kabaczka

Kabaczek, bliski krewny cukinii, zawiera dużo wody i błonnika, a przy tym jest bardzo delikatny w smaku. Nie dominuje w daniu, ale świetnie chłonie aromaty przypraw i dodatków. Latem, gdy mamy mniejszy apetyt na ciężkie dania, zupa z kabaczka daje uczucie sytości, nie obciążając żołądka. Aby jeszcze bardziej podkręcić jej smak, sięgnij po dodatek w postaci skórki cytrynowej lub pomarańczowej.

Składniki:

średni kabaczek (obrany, bez pestek),

marchewka,

średni ziemniak,

cebula,

2 ząbki czosnku,

łyżka oliwy,

litr bulionu warzywnego,

sól i pieprz do smaku,

skórka otarta z połówki cytryny,

opcjonalnie: 1 łyżka jogurtu naturalnego lub śmietany do podania.

Sposób przygotowania:

Ziemniaki i marchewkę obierz, a następnie pokrój w kostkę. Na oliwie podsmaż pokrojoną w kostkę cebulę i posiekany czosnek. Dodaj pokrojonego kabaczka, ziemniaka i marchewkę. Podsmażaj chwilę, a następnie zalej bulionem i gotuj do miękkości. Całość zmiksuj blenderem na gładki krem. Na koniec dodaj skórkę z cytryny - dzięki niej zupa nabierze lekkości i świeżości. Dopraw solą i pieprzem do smaku. Podawaj z kleksem jogurtu i świeżymi ziołami.

Zupa z kabaczka idealnie smakuje w formie kremu, z chrupiącą grzanką i kleksem śmietany, fot. Adobe Stock, Ildi

Z czym podać zupę z kabaczka?

Zupa kabaczkowa świetnie smakuje sama, ale jeśli masz ochotę, możesz ją łatwo wzbogacić dodatkami. Świetnie pasują do niej grzanki czosnkowe, które dodają chrupkości, a także uprażone pestki dyni lub słonecznika. Sprawdzą się też świeże listki mięty lub bazylii albo delikatnie posiekane kiełki. Jeśli lubisz eksperymentować ze smakiem, do zupy możesz dodać też 2 listki czosnku niedźwiedziego (albo łyżeczkę suszonego).

To danie jest niezwykle uniwersalne: sprawdzi się zarówno jako szybki, letni obiad, jak i elegancka przystawka na kolację z przyjaciółmi. Dzięki prostocie składników zupa kabaczkowa wpisuje się też w ideę zero waste - pozwala wykorzystać sezonowe warzywa i to, co akurat masz pod ręką.

