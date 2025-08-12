Frytki z kabaczka chrupią lepiej niż te z ziemniaków. Zrobisz je w 20 minut
Kabaczek to letnie warzywo, które idealnie nadaje się do zrobienia z niego frytek. Warzywne słupki sprawdzą się jako samodzielne danie albo dodatek do obiadu. Poniżej znajdziesz 2 przepisy: na frytki z kabaczka smażone w panierce i pieczone bez tłuszczu.
Kabaczek to pyszne i uniwersalne warzywo, które, chociaż pasuje do wielu potraw, jest często niedoceniane w kuchni. Dojrzewa w sierpniu i warto właśnie wtedy wykorzystać tę kuzynkę cukinii do zrobienia obiadu, np. do przygotowania warzywnych frytek. Są zdrowsze niż te z ziemniaków, a zrobione według naszego przepisu będą też bardziej chrupiące. Frytki to świetny pomysł na prosty i lubiany obiad z kabaczka.
Frytki z kabaczka smażone w panierce
Składniki:
- 1 średni kabaczek (ok. 500–600 g)
- 1 jajko
- 3-4 łyżki mąki pszennej
- ½ szklanki bułki tartej
- sól, pieprz, ulubione przyprawy,
- olej do smażenia
Zamiast bułki tartej możesz użyć panko. To popularna panierka kuchni azjatyckiej, która sprawi, że frytki będą bardziej chrupiące. Mąkę pszenną możesz zastąpić innym rodzajem mąki, np. z ciecierzycy albo kukurydzianą. Aby placki stały się aromatyczne i ziołowe, dodaj do nich oregano, czosnek granulowany, słodką paprykę i drobno posiekaną natkę pietruszki.
Przygotowanie: Kabaczka umyj i obierz ze skórki, pokrój w słupki o grubości około 1 cm. Posyp solą i odstaw na 15 minut. Po tym czasie wytrzyj z soków i soli ręcznikiem papierowym. Naszykuj 3 miseczki. Do pierwszej wsyp mąkę, w drugiej roztrzep jajko, a do trzeciej miski wsyp bułkę tartą z przyprawami. Każdy słupek kabaczka najpierw obtocz w mące, potem w jajku i bułce. Kładź na rozgrzany olej. Wyjmuj na ręcznik papierowy, gdy frytki będą złociste. Odsącz z nadmiaru tłuszczu. Podawaj z sosem czosnkowym, koperkowym albo innym ulubionym dipem do frytek.
Frytki z kabaczka z piekarnika – pomysł na lekki obiad bez tłuszczu
Frytki z kabaczka możesz przygotować w wersji mniej kalorycznej – w piekarniku i lżejszej panierce.
Składniki:
- 1 średni kabaczek (ok. 500–600 g)
- 1 jajko
- 3 łyżki mleka
- ½ szklanki bułki tartej
- sól, pieprz, ulubione przyprawy (np. słodka mielona papryka, zioła prowansalskie, granulowany czosnek).
Przygotowanie:
Obierz kabaczek i pokrój na frytki. W misce roztrzep jajko z przyprawami i odrobiną mleka. Na talerz wysyp bułkę tartą. Każdy słupek z kabaczka najpierw wkładaj do roztrzepanego jajka, następnie obtaczaj w bułce tartej i kładź na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz 20-25 minut w piekarniku nagrzanym do temperatury 200°C.
Frytki z piekarnika możesz obtaczać również w tartej bułce bezglutenowej, mące kukurydzianej, zmielonych płatkach kukurydzianych lub mące ryżowej. Posyp je startym parmezanem lub wymieszaj ser z panierką, a warzywne słupki staną się bardziej chrupiące.
Z czym jeść frytki z kabaczka?
Warzywne frytki są sycącym daniem, które można zjeść jako samodzielną potrawę. Pasują też do innych dań, zwłaszcza takich jak grillowane mięso, kotlety, klasyczny burger oraz ryby. Frytki z kabaczka, zarówno te pieczone, jak i smażone, połóż na wierzch lekkiej sałatki – będą ciekawym wegetariańskim dodatkiem. Podawaj do nich ulubiony sos. Sprawdzi się zwykły keczup czy majonez, ale także sos czosnkowy, koperkowy, pomidorowy i serowy.
