Kabaczek to pyszne i uniwersalne warzywo, które, chociaż pasuje do wielu potraw, jest często niedoceniane w kuchni. Dojrzewa w sierpniu i warto właśnie wtedy wykorzystać tę kuzynkę cukinii do zrobienia obiadu, np. do przygotowania warzywnych frytek. Są zdrowsze niż te z ziemniaków, a zrobione według naszego przepisu będą też bardziej chrupiące. Frytki to świetny pomysł na prosty i lubiany obiad z kabaczka.

Frytki z kabaczka smażone w panierce

Składniki:

1 średni kabaczek (ok. 500–600 g)

1 jajko

3-4 łyżki mąki pszennej

½ szklanki bułki tartej

sól, pieprz, ulubione przyprawy,

olej do smażenia

Zamiast bułki tartej możesz użyć panko. To popularna panierka kuchni azjatyckiej, która sprawi, że frytki będą bardziej chrupiące. Mąkę pszenną możesz zastąpić innym rodzajem mąki, np. z ciecierzycy albo kukurydzianą. Aby placki stały się aromatyczne i ziołowe, dodaj do nich oregano, czosnek granulowany, słodką paprykę i drobno posiekaną natkę pietruszki.

Przygotowanie: Kabaczka umyj i obierz ze skórki, pokrój w słupki o grubości około 1 cm. Posyp solą i odstaw na 15 minut. Po tym czasie wytrzyj z soków i soli ręcznikiem papierowym. Naszykuj 3 miseczki. Do pierwszej wsyp mąkę, w drugiej roztrzep jajko, a do trzeciej miski wsyp bułkę tartą z przyprawami. Każdy słupek kabaczka najpierw obtocz w mące, potem w jajku i bułce. Kładź na rozgrzany olej. Wyjmuj na ręcznik papierowy, gdy frytki będą złociste. Odsącz z nadmiaru tłuszczu. Podawaj z sosem czosnkowym, koperkowym albo innym ulubionym dipem do frytek.

Frytki z kabaczka z piekarnika – pomysł na lekki obiad bez tłuszczu

Frytki z kabaczka możesz przygotować w wersji mniej kalorycznej – w piekarniku i lżejszej panierce.

Składniki:

1 średni kabaczek (ok. 500–600 g)

1 jajko

3 łyżki mleka

½ szklanki bułki tartej

sól, pieprz, ulubione przyprawy (np. słodka mielona papryka, zioła prowansalskie, granulowany czosnek).

Przygotowanie:

Obierz kabaczek i pokrój na frytki. W misce roztrzep jajko z przyprawami i odrobiną mleka. Na talerz wysyp bułkę tartą. Każdy słupek z kabaczka najpierw wkładaj do roztrzepanego jajka, następnie obtaczaj w bułce tartej i kładź na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz 20-25 minut w piekarniku nagrzanym do temperatury 200°C.

Frytki z piekarnika możesz obtaczać również w tartej bułce bezglutenowej, mące kukurydzianej, zmielonych płatkach kukurydzianych lub mące ryżowej. Posyp je startym parmezanem lub wymieszaj ser z panierką, a warzywne słupki staną się bardziej chrupiące.

Frytki z kabaczka można usmażyć lub upiec w piekarniku, fot. Adobe Stock, Irina

Z czym jeść frytki z kabaczka?

Warzywne frytki są sycącym daniem, które można zjeść jako samodzielną potrawę. Pasują też do innych dań, zwłaszcza takich jak grillowane mięso, kotlety, klasyczny burger oraz ryby. Frytki z kabaczka, zarówno te pieczone, jak i smażone, połóż na wierzch lekkiej sałatki – będą ciekawym wegetariańskim dodatkiem. Podawaj do nich ulubiony sos. Sprawdzi się zwykły keczup czy majonez, ale także sos czosnkowy, koperkowy, pomidorowy i serowy.

