Ten krótki ale intensywny zestaw ćwiczeń ma jeden cel: jędrne pośladki i uda. Ale to nie jedyne jego zalety, bowiem angażuje też mięśnie brzucha i tułowia. Trening zyskał dużą popularność ze względu na swoją skuteczność. Jest idealny do wykonywania w domu i podróży, czy po długim dniu spędzonym w pozycji siedzącej.

Na czym polega ten trening

Trening trwa około 15 minut i obejmuje bardzo fajny zestaw ćwiczeń na pośladki i uda. Prowadząca prezentuje każdy ruch w sposób precyzyjny i przystępny, akcentując poprawną technikę i stabilizację.

Najważniejsze elementy zestawu to:

aktywacja pośladków i mięśni wewnętrznych stron ud,

ćwiczenia na boczne i tylne partie ud, łączone z napięciem brzucha,

sekwencje wzmacniające talię i mięśnie głębokie przez statyczne izometrie i dynamiczne ruchy nóg względem tułowia.

Ćwiczenia wykonuje się bez sprzętu, tylko z użyciem własnej masy ciała. Tempo jest umiarkowane do dynamicznego, ale instruktorka podkreśla, że kontrola ruchu ma priorytet nad tempem ćwiczeń.

Choć w wykonaniu instruktorki zestaw wydaje się łatwy i niemęczący, każdy kto go spróbuje zrobić, szybko poczuje, że to nie jest zabawa, a naprawdę solidny trening.

Jak wykonywać ćwiczenia w tym treningu

Każde ćwiczenie rozpoczyna się od ułożenia ciała w poprawnej pozycji – najczęściej na macie, w leżeniu tyłem, w klęku lub podporze bokiem. Prowadząca instruuje, aby aktywować pośladki i brzuch od samego początku, co zwiększa efektywność treningu i stabilność miednicy.

Podczas ćwiczeń szalenie ważne jest:

utrzymaniu neutralnej miednicy,

aktywacja mięśni głębokich,

unikanie przeprostu kręgosłupa.

Dla poprawnej techniki kluczowa jest synchronizacja oddechu z ruchem, więc zwracaj na to uwagę w czasie ćwiczeń.

Co daje ten minitrening

Regularne wykonywanie tego zestawu skutecznie wzmacnia pośladki i uda, co poprawia napięcie (jędrność!) dolnych partii ciała. Angażowanie mięśni głębokich, zwłaszcza core i miednicy, przekłada się na lepszą stabilizację sylwetki oraz mniejsze ryzyko przeciążeń w odcinku lędźwiowym kręgosłupa.

Trening aktywizuje głębokie partie mięśni brzucha, co wspiera równowagę i precyzję ruchów. Liczne powtórzenia i ruchy w różnych płaszczyznach zwiększają mobilność bioder oraz przeciwdziałają sztywności wywołanej długotrwałym siedzeniem.

Z kolei dynamiczne napięcia mięśni pobudzają krążenie, ułatwiając regenerację tkanek po okresach bezruchu.

Dodatkowym atutem jest wpływ na psychikę – koncentracja na technice i oddechu działa jak medytacja w ruchu, pozwalając zmniejszyć wpływ stresu na organizm.

Kiedy najlepiej wykonywać ten zestaw

Najlepiej zastosować go:

po długim dniu pracy biurowej , by skompensować czas spędzony na siedząco i przywrócić prawidłową pracę bioder,

, by skompensować czas spędzony na siedząco i przywrócić prawidłową pracę bioder, po podróży , zwłaszcza gdy długie siedzenie powoduje napięcia w udach,

, zwłaszcza gdy długie siedzenie powoduje napięcia w udach, na co dzień, jeśli chcesz dodać krótki trening bez sprzętu, który możesz wykonać w domu, aby popracować nad jędrnością pośladków i ud.

Wykonuj ten zestaw 3-5 razy w tygodniu. Już po kilku sesjach odczujesz poprawę napięcia mięśniowego i zmniejszenie dyskomfortu w dolnej części pleców i sztywności bioder.

