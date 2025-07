Tenis łączy w sobie elementy biegania, treningu siłowego i ćwiczeń koordynacji ruchowej. Potrzebujesz jedynie rakiety, piłek i partnerki do gry. Poniżej znajdziesz 9 konkretnych zmian, które regularna gra wywoła w twoim ciele i umyśle.

1. Szybsze spalanie kalorii

Godzina rekreacyjnej gry pojedynczej to może być wydatek energetyczny rzędu nawet 400-600 kcal, w zależności od intensywności gry i masy ciała. Im szybsze tempo i dłuższe wymiany, tym więcej spalonych kalorii.

Tenis angażuje całe ciało. Bieganie, skręty, przyspieszenia i zatrzymania wymagają ciągłego wysiłku. Taki wysiłek podkręca metabolizm, który działa na podwyższonych obrotach również po zakończeniu gry, co sprzyja redukcji tkanki tłuszczowej.

2. Lepsza praca serca i płuc

Tenis regularnie podnosi tętno do poziomu treningowego (70-85% tętna maksymalnego), co wzmacnia mięsień sercowy. Układ krążenia adaptuje się do zmiennego wysiłku – organizm uczy się efektywniej transportować tlen i składniki odżywcze.

Zwiększa się też pojemność płuc i tolerancja wysiłku. Długoterminowo obniża to ryzyko nadciśnienia, miażdżycy i innych chorób cywilizacyjnych.

3. Wzmocnienie kości

Każde wybicie, lądowanie, każdy krok na korcie to bodziec dla kości. Aktywuje procesy przebudowy i wzmacniania tkanki kostnej. Jest to szczególnie ważne w przypadku kobiet po 40. roku życia, kiedy masa kostna zaczyna się naturalnie zmniejszać.

Badania pokazują, że tenisistki mają wyższą gęstość kości niż kobiety niećwiczące. Regularna gra zmniejsza ryzyko osteopenii i osteoporozy, szczególnie w obrębie bioder i kręgosłupa.

4. Silniejsze mięśnie nóg i pośladków

Błyskawiczne starty do piłki, zmiany kierunku i przysiady w ruchu aktywują mięśnie ud, łydek i pośladków. To trening plyometryczny, który poprawia nie tylko wygląd nóg, ale i ich funkcję.

Mięśnie dolnych partii ciała stają się lepiej ukształtowane, bardziej odporne na zmęczenie i urazy. Efektem ubocznym jest jędrniejsze ciało, większa stabilność stawów i mniejsze ryzyko kontuzji kolan czy bioder.

5. Płaski brzuch

Tenis to nie tylko ręce i nogi. Każdy zamach rakietą wymaga pracy całego korpusu. Skośne i głębokie mięśnie brzucha stabilizują tułów przy rotacjach, wykrokach i zmianach kierunku.

Częste zaangażowanie tych partii przekłada się na lepszą postawę i zmniejszenie bólów dolnego odcinka pleców. To także prosty sposób, by wyrzeźbić talię bez klasycznych brzuszków.

6. Lepsza koordynacja i refleks

Tenis rozwija umiejętność szybkiego reagowania na bodźce: wzrokowe, słuchowe i czuciowe. Gra wymaga zsynchronizowania ruchów ręki, nóg i oczu w ułamku sekundy.

Dzięki temu poprawia się szybkość reakcji, precyzja i ogólna sprawność nerwowo-mięśniowa. Te umiejętności przenoszą się na codzienne życie – od prowadzenia samochodu po utrzymanie równowagi w metrze.

Gra w tenisa poprawia refleks, fot. Adobe Stock, Michael Cunninghampeopleimages.com

7. Redukcja stresu i poprawa nastroju

Wysiłek na korcie powoduje wzrost poziomu endorfin i serotoniny – hormonów związanych z dobrym nastrojem i odprężeniem. Intensywny wysiłek, a przy tym skupienie na grze odciąga uwagę od codziennych problemów.

Dodatkowo przyjazna rywalizacja lub gra na luzie z partnerem sprzyja budowaniu relacji społecznych. Regularne wizyty na korcie mogą zmniejszać objawy lęku, napięcia i przewlekłego stresu.

8. Większa elastyczność i zakres ruchu

Każda wymiana piłki wymaga sięgania, skręcania tułowia, wykroków. To naturalna forma dynamicznego rozciągania, która poprawia mobilność stawów i zmniejsza ryzyko kontuzji.

Zwiększa się także świadomość ciała i kontrola nad ruchem. Dla kobiet, które spędzają dużo czasu przy biurku, tenis to skuteczna walka z ograniczeniami ruchomości stawów.

9. Wzrost pewności siebie

Opanowanie podstaw gry, wygranie meczu, gema czy zdobycie punktu daje poczucie sukcesu. Podczas nauki gry w tenisa postępy są szybko zauważalne, a ciało zaczyna działać sprawniej.

Do tego dochodzi lepsza kondycja, sylwetka i samopoczucie. W rezultacie kobiety uprawiające ten sport, nawet amatorsko, częściej czują się silniejsze, bardziej sprawcze i gotowe podejmować inne wyzwania – nie tylko sportowe.

