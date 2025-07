Z wiekiem nie tylko przybywa nam lat, ale zaczyna ubywać czegoś bardzo cennego: masy mięśniowej. Choć przez długi czas można tego nie zauważyć, po trzydziestce organizm zaczyna stopniowo tracić masę mięśniową, co w dłuższej perspektywie może prowadzić do sarkopenii — czyli zespołu związanego z utratą siły i funkcji mięśni oraz wydolności. Problem dotyczy głównie seniorów, ale powinni się nim zacząć przejmować trzydziesto- i czterdziestolatkowie, którzy prowadzą siedzący tryb życia.

Na szczęście są sposoby, by temu przeciwdziałać. I nie, nie chodzi o ekstremalne treningi czy kupowanie karnetu na siłownię, choć nic nie stoi na przeszkodzie. Wystarczy rozumieć, jak działa ludzkie ciało i co można zrobić, by je wspierać. I zacząć to robić.

Co to jest sarkopenia i kiedy się zaczyna?

Sarkopenia to zjawisko fizjologiczne związane z utratą masy, siły i funkcji mięśni szkieletowych. Z wiekiem organizm naturalnie traci zdolność do regeneracji i budowania mięśni, ale problem zaczyna się znacznie wcześniej niż u osób starszych.

Zgodnie z badaniem opublikowanym w „Journal of Exercise Science & Fitness” w 2024 roku, spadek masy mięśniowej może rozpoczynać się już po 30. roku życia. Jeśli nie podejmiesz działań zapobiegawczych, możesz tracić od 3 do 8% masy mięśniowej na każdą dekadę.

To nie tylko kwestia wyglądu. Utrata mięśni niekorzystnie wpływa na metabolizm, sprawność, ryzyko upadków, kontuzji, a nawet niezależność w codziennym życiu. Nieleczona sarkopenia zwiększa ryzyko chorób przewlekłych i obniża jakość życia.

Jak przeciwdziałać utracie mięśni?

Podstawową bronią przeciwko sarkopenii są dwa elementy: aktywność fizyczna i odpowiednie żywienie.

Najlepsze efekty dają ćwiczenia oporowe — czyli siłowe, które zmuszają mięśnie do pracy przeciwko oporowi. Może to być podnoszenie ciężarów, ćwiczenia z gumami oporowymi, ale też własnym ciężarem ciała: przysiady, pompki, wykroki. Już dwie sesje tygodniowo dają mierzalne efekty. Według badania, regularne wykonywanie treningu oporowego zmniejsza tempo utraty mięśni i poprawia ich jakość.

Nie mniej ważna jest dieta, zwłaszcza odpowiednia podaż białka. Starszy organizm gorzej reaguje na niską podaż aminokwasów, dlatego zapotrzebowanie na białko w diecie wynosi w starszym wieku 1,2 g białka na kilogram masy ciała. W praktyce oznacza to, że dla osoby ważącej 70 kg to około 85 g białka dziennie — rozłożone równomiernie na każdy posiłek.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Nie musisz od razu zostawać sportowcem. Kluczem jest regularność i dopasowanie aktywności do swojego poziomu sprawności. Jeśli nie lubisz siłowni, możesz trenować w domu. Wystarczy mata, kilka podstawowych ćwiczeń i systematyczność. Dobrze działa także łączenie treningu oporowego z kardio— np. marsze czy treningi interwałowe o umiarkowanej intensywności.

Im wcześniej zaczniesz ćwiczyć, tym większe masz szanse na utrzymanie sprawności do późnej starości. I nie chodzi tu o to, by mieć sportowa sylwetkę, ale o codzienną niezależność: możliwość podniesienia się z krzesła bez pomocy, wejścia po schodach, spaceru bez zadyszki.

Chen, H.-T., et al. (2024). Sarcopenia prevention and treatment: Insight from muscle protein synthesis and exercise prescription. Journal of Exercise Science & Fitness. https://doi.org/10.1016/j.jesf.2024.01.001

