Wakacje to czas odpoczynku, zmiany otoczenia i oderwania się od codziennych obowiązków. Ale czy to znaczy, że trzeba robić sobie przerwę od aktywności fizycznej? Niekoniecznie. Dobrze zaplanowany, lekki i elastyczny trening w trakcie urlopu może nie tylko pomóc utrzymać formę, ale też poprawić samopoczucie, przyspieszyć regenerację i podnieść poziom energii.

Reklama

Oto 5 praktycznych wskazówek, jak trenować podczas urlopu, żeby nie stracić efektów pracy, a przy okazji w pełni skorzystać z urlopu.

1. Zmniejsz intensywność, ale nie rezygnuj z ruchu

Wakacyjny trening nie musi być tak wymagający jak ten, który wykonujesz na co dzień. Wystarczy zmniejszyć objętość i intensywność – zamiast siłowni wybierz krótszy trening funkcjonalny, spacer po plaży albo lekkie rozciąganie z poranną jogą. To pozwala utrzymać aktywność bez poczucia przeciążenia i umożliwia odpoczynek psychiczny od rutynowych planów treningowych. A przy tym pozwala spalać tłuszcz na urlopie.

2. Wykorzystuj warunki, otoczenie i okazje

Zamiast szukać siłowni, rozejrzyj się wokół: morze, jezioro, las, góry czy miejskie schody to naturalne przestrzenie do aktywności. Pływanie, trekking, rower, bieganie po plaży czy trening na placu zabaw dla dzieci – możliwości jest wiele. Wykorzystuj to, co masz pod ręką: butelki z wodą zamiast hantli, schody zamiast steppera, park zamiast siłowni. I próbuj nowych aktywności (np. SUP) – to świetny trening całego ciała.

Jeśli masz możliwość spróbuj na wakacjach nowych sportów, np. SUP, fot. Adobe Stock, bernardbodo

3. Planuj aktywność rano

Wakacyjne dni bywają gorące i pełne atrakcji, dlatego najlepiej trenować z rana. Poranny ruch rozbudza organizm, poprawia metabolizm i daje uczucie dobrze rozpoczętego dnia. 20-30 minut jogi, spaceru lub prostego treningu cardio wystarczy, by zadbać o formę, nie tracąc przy tym dnia na zwiedzanie czy relaks.

4. Trenuj krócej, ale regularnie

Nie musisz robić godzinnych sesji. Wystarczy 15-20 minut treningu 3-4 razy w tygodniu, żeby ciało pozostało w ruchu i nie wybiło się z rytmu. Krótsze, ale częstsze sesje pomogą utrzymać napięcie mięśniowe, poprawić samopoczucie i zminimalizować uczucie ospałości, które czasem pojawia się przy długim nicnierobieniu.

5. Daj sobie luz i dostosuj oczekiwania

Nie traktuj wakacyjnego treningu jak misji specjalnej. To nie czas na bicie rekordów czy nadrabianie zaległości. Chodzi o ruch dla przyjemności i utrzymanie kontaktu z aktywnością fizyczną. Zamiast sztywno trzymać się planu, dostosuj trening do samopoczucia, warunków i nastroju. Dzięki temu spędzisz czas aktywnie i wrócisz z urlopu wypoczęta.

Czytaj także: