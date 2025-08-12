Choć złocień krzewiasty (Argyranthemum frutescens) pochodzi z Wysp Kanaryjskich, w polskich warunkach doskonale radzi sobie jako roślina tarasowa lub balkonowa. "Oryginalnie" jest byliną, ale w naszym klimacie uprawiany jest jako roślina jednoroczna, ponieważ nie radzi sobie z niskimi temperaturami. Największa zaleta to jednak obfity wysyp drobnych kwiatów przypominających rumianek, które pojawiają się od wiosny aż do pierwszych przymrozków.

Jak wygląda złocień krzewiasty?

Złocień krzewiasty, nazywany potocznie rumiankowym drzewkiem, to roślina, która od pierwszego spojrzenia zachwyca. Ma gęsty, kulisty pokrój i często prowadzony jest na pniu, dzięki czemu przypomina miniaturowe drzewko pełne kwiatów. Ma wąskie, pierzasto podzielone liście w szarozielonym odcieniu.

Kwiaty pojawiają się bardzo obficie już od wiosny. Wyglądają jak małe rumianki albo stokrotki z białymi płatkami i słonecznie żółtym środkiem. W okresie kwitnienia, który trwa od wiosny aż do pierwszych przymrozków, złocień dosłownie obsypuje się tymi urokliwymi "główkami", tworząc efekt białej, pachnącej chmury. W donicy osiąga około 60-80 cm wysokości i może być uprawiana zarówno w ogrodzie, jak i na balkonie czy tarasie. Ze względu na niską mrozoodporność nie powinien być uprawiany w gruncie.

Złocień krzewiasty nazywany jest drzewkiem rumiankowym, bo można uprawiać je na pniu, fot. Adobe Stock, NinaMalyna

Drzewko rumiankowe: uprawa i pielęgnacja

Złocień krzewiasty, podobnie jak jego kuzyni, np. złocień wielki, kocha słońce - im więcej światła otrzyma, tym dłużej i obficiej kwitnie. Najlepiej czuje się na stanowiskach południowych lub zachodnich, w żyznym, przepuszczalnym podłożu. Doniczka powinna mieć odpływ, bo nadmiar wody może powodować gnicie korzeni. Roślina wymaga jednak regularnego podlewania, szczególnie w upalne dni.

Warto podlewać ją, gdy wierzchnia warstwa ziemi widocznie przeschnie. Od maja do września dobrze jest zasilać złocień nawozem do roślin kwitnących mniej więcej co 2-3 tygodnie, by utrzymać obfite kwitnienie. Aby kwitł nieprzerwanie przez całe lato, usuwaj też przekwitłe kwiaty. Dzięki temu roślina nie traci energii na zawiązywanie nasion i wytwarza kolejne pąki.

Na początku sezonu możesz lekko przyciąć pędy, by nadać roślinie ładny, kulisty kształt. Po kwitnieniu (jesienią) warto skrócić pędy o jedną trzecią, bo to znacznie ułatwi jej przechowani przez zimę. Przed wystąpieniem przymrozków przenieś złocień w chłodne, jasne pomieszczenie, aby odpoczywał przed kolejnym sezonem.

