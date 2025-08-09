Maczek kalifornijski to jedna z wizytówek „Złotego Stanu”. Tak samo jak polskie Tatry słyną z widoku kwitnącej w sierpniu wierzbówki kiprzycy, tak i połodniowo-zachodnie wybrzeże Ameryki słynie ze złocistych, ukwieconych łanów. Tym zachwycającym widokiem można cieszyć się na co dzień, zapraszając maczek kalifornijski do swojego ogrodu.

Reklama

Jak wygląda maczek kalifornijski?

Maczek kalifornijski znany jest także jako eszolcja i należy do rodziny makowatych, tak samo jak rodzimy mak polny czy ozdobny mak duński. Nazwa tego gatunku nawiązuje do miejsca jego pochodzenia. Ta jednoroczna roślina naturalnie porasta kalifornijskie wzgórza, ale jest także chętnie uprawiana w ogrodach.

Eszolcja kalifornijska ma pierzaste liście przypominające koper i rozgałęzione, wiotkie pędy o wysokości od 20 do 50 cm. Tworzy efektowne kępy, których największą ozdobą są urocze kwiaty.

Inna nazwa maczku kalifornijskiego to pozłotka, co wiąże się z niezwykłym kolorem tych kwiatów. Jak w przypadku innych gatunków z rodziny makowatych, roślina ta ma efektowne, kielichowate kwiatostany o delikatnych, jedwabistych w dotyku płatkach. Występują one najczęściej w słonecznym, pomarańczowo-żółtym odcieniu, chociaż istnieją także odmiany różowe i białe. Zaletą maczku kalifornijskiego jest długie kwitnienie — roślina obsypuje się na złoto od końca maja aż do pierwszych przymrozków, przy czym kwiaty otwierają się w słoneczną pogodę.

Uprawa maczku kalifornijskiego

Maczek kalifornijski to roślina o bardzo niskich wymaganiach. Dobrze rośnie na lekkiej, przepuszczalnej glebie, np. piaszczystej, a nawet kamienistej. Podłoże nie musi być urodzajne i wilgotne. Roślina doskonale radzi sobie podczas suszy i nie wymaga częstego podlewania. Nie potrzebuje nawożenia, ale dla obfitego kwitnienia warto dla niej przeznaczyć słoneczne stanowisko. Warto także usuwać przekwitnięte kwiatostany.

Eszolcję kalifornijską można uprawiać w ogrodzie na niższych piętrach rabat kwiatowych, a także — ze względu na niskie wymagania co do gleby — na skalniaku, między kamieniami czy murkami. Nadaje się do sadzenia na obrzeżach i przy ogrodzeniach. Można ją uprawiać w gruncie, a także w donicy, na balkonie czy tarasie.

Maczek kalifornijski to roślina jednoroczna, ale sama szybko się rozsiewa, więc może zdobić ogród przez wiele lat. Wabi pszczoły oraz inne owady zapylające.

Czytaj także: