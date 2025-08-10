Kwitnące rośliny to ozdoba każdego ogrodu, ale feerią barw zachwycają nie tylko okazałe kwiaty. Bajecznie wybarwione liście też dają nie lada spektakl, a do tego dłużej cieszą oko. Warto zainteresować się zwłaszcza takimi gatunkami, które są łatwe w uprawie. Koleus będzie idealnym wyborem.

Koleus zachwyca liśćmi

Koleus to bylina naturalnie porastająca wyspy i wybrzeża Pacyfiku. Należy do rodziny jasnotowatych i jest blisko spokrewniony np. z rodzimą jasnotą plamistą. Nazywany jest także pokrzywką brazylijską, a to ze względu na podobny kształt liści, które zachwycają fantazyjnym wybarwieniem.

Koleus osiąga wysokość od 30 do 80 cm. Wypuszcza wzniesione, silnie rozgałęzione pędy, które są gęsto porośnięte liśćmi. Roślina ma krzaczasty pokrój i tworzy gęste kępy. Latem na szczycie pędów pojawiają się drobne, wydłużone kwiatostany w kolorze niebieskim lub liliowym, ale to nie one są największą ozdobą rośliny.

Prawdziwym atutem koleusa są jego wielobarwne liście. Uwagę zwraca mozaika kolorów i ornamentów, którymi są udekorowane. Misterne wzory pokryte są odcieniami czerwieni, pomarańczu, żółci, a także bordo i fioletu.

Koleus — zastosowania

Koleus nadaje się do uprawy w ogrodzie, jednak w klimacie umiarkowanym jest to roślina jednoroczna, a nie bylina jak w swoim naturalnym środowisku. Ozdobi niskie rabaty i obrzeża, sprawdzi się jako roślina okrywowa, do tworzenia kolorowych kobierców i efektownych obwódek.

Koleus to także świetna propozycja do uprawy na balkonie lub tarasie. Będzie pięknie rósł w donicy lub w innych pojemnikach, a do tego łatwiej będzie go przezimować do następnego sezonu.

Koleus ma kolorowe liście, fot. Adobe Stock, jonnysek

Jak uprawiać koleus?

Do zalet koleusa należy jego nieskomplikowana uprawa. Roślina ma niskie wymagania, zwłaszcza jeśli chodzi o rodzaj podłoża. Dobrze rośnie zarówno na żyznej, jak i ubogiej glebie, także podłożu z torfu i piasku. Poradzi sobie w słońcu oraz w półcieniu, ale należy też do roślin cieniolubnych.

Wymaga regularnego podlewania i sezonowego nawożenia. Warto także pozbywać się kwiatostanów, by proces kwitnienia nie osłabiał rośliny. Na czas zimowania należy przenieść doniczki do chłodnego pomieszczenia.

