Róże to bez wątpienia królowe ogrodów. Czy to angielskie, czy pnące, dekorują rabaty eleganckimi wiatami i urzekają zapachem. Jedną z najpopularniejszych i najpiękniejszych odmian róż na świecie jest Pierre de Ronsard. Inna, powszechnie stosowana nazwa tej odmiany to Eden Rose.

Jak wyglądają róże Pierre de Ronsard?

Pierre de Ronsard, czyli Eden Rose, to odmiana róży pnącej. Została wyhodowana we Francji, gdzie jest powszechnie uprawiana jako roślina ozdobna. Za sprawą swoich niezwykle urokliwych kwiatów zdobyła popularność w Polsce i na całym świecie. Zdobi ogrody, balkony i tarasy, urzekając swoim zapachem.

Krzewy róży Pierre de Ronsard dorastają do wysokości ok. 2 m, a nawet więcej. Mają gęsty pokrój i silnie się rozkrzewiają. Pędy porastają efektowne liście o ciemnozielonym kolorze i skórzastej teksturze. Prawdziwą ozdobą krzewów są jednak dorodne kwiatostany, których średnica wynosi nawet kilkanaście centymetrów.

Kwiaty Pierre de Ronsard składają się z kilkudziesięciu płatków, co daje pełen, półkolisty kształt. Ich cechą charakterystyczną jest unikalne, dwukolorowe ubarwienie. Wnętrze kwiatostanów tworzą płatki w kolorze głębokiego różu, a na zewnątrz przybierają kolor biało-kremowy. Kwiaty Pierre de Ronsard roztaczają subtelny, słodki zapach.

Róże Pierre de Ronsard - zastosowanie

Kwiaty Pierre de Ronsard prezentują się niezwykle elegancko i pasują do romantycznych ogrodów czy pastelowych rabat. Jako róża pnąca, odmiana Eden Rose doskonale nadaje się do sadzenia przy ogrodzeniach, ścianach altan czy na pergolach oraz innych podporach.

Pierre de Ronsard to także odmiana, która znakomicie nadaje się do uprawy w pojemnikach. Wystarczy duża donica lub skrzynia, a także słoneczne stanowisko, by kwiaty Eden Rose zdobiły balkon lub taras.

Róże Pierre de Ronsard wyhodowano we Francji, fot. Adobe Stock, HVPM dev

Uprawa róż Pierre de Ronsard

Uprawa róż Pierre de Ronsard nie jest skomplikowana. Podobnie jak inne róże pnące, również i ta odmiana preferuje stanowiska słoneczne oraz żyzną glebę. Stanowisko powinno być zaciszne, ale niezbyt ciasne, żeby zapewnić pędom dobrą cyrkulację powietrza. Podłoże musi być przepuszczalne.

Krzewy Pierre de Ronsard wymagają regularnego podlewania oraz systematycznego nawożenia dla obfitego kwitnienia. Warto stosować domowe odzywki, takie jak fusy z kawy, które korzystnie wpływają na róże, czy nawóz z banana.

