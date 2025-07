Złocień wielki występuje pod różnymi nazwami i określeniami. Należy do rodziny roślin astrowatych i znany jest również jako jastrun. Bywa także nazywany margaretką, jednak to określenie odnosi się do szerszej rodziny astrowatych i różnych odmian złocienia, których jest bardzo wiele.

Wyróżniamy m.in. złocień maruna przypominający rumianek, złocień krzewiasty, różowy czy trójbarwny. Złocień wielki odznacza się natomiast swoim rozmiarem.

Złocień wielki i jego zastosowanie

Złocień to prawdziwa ozdoba każdego ogrodu i doskonała propozycja na wypełnienie rabat kwiatowych oraz obrzeże ścieżek lub ogrodzeń. Zwarte kępki zielonych liści i pędów wypełniają puste przestrzenie, a wyniesione, jasne kwiatostany złocienia rozświetlają ogród. Roślina ta udekoruje także skalniak i urozmaici łąkę kwietną.

Tę bylinę można uprawiać jednak nie tylko w gruncie, ale także w pojemnikach. Złocień w donicy stanie się ozdobą balkonu lub tarasu. Ponadto okazały złocień znajduje również zastosowanie jako kwiat cięty, stanowiąc efektowny element wiązanek i kompozycji florystycznych.

Złocień wielki w ogrodzie pełni jeszcze jedną ważną funkcję, nie tylko stanowiąc ozdobę rabat, ale także przyciągając pożyteczne owady: zapylacze, w tym pszczoły, a także motyle. Jastrun znajduje zastosowanie jako roślina miododajna, ale jest także wykorzystywany w medycynie naturalnej. Wykazuje właściwości antyseptyczne i przeciwzapalne, bywa stosowany w leczeniu infekcji skórnych.

Tak wygląda złocień wielki w ogrodzie

Złocień tworzy gęste skupiska zielonych liści u podłoża, jednak jego największą ozdobą są kwiatostany wieńczące wyniesione pędy. W przypadku złocienia wielkiego — w zależności od odmiany — długość łodyg kwiatowych wynosi od kilkudziesięciu centymetrów do nawet jednego metra.

Kwiaty złocienia mają jasny kolor, z żółtym środkiem, wokół którego rozmieszczone są płatki o lancetowatym kształcie. Najczęściej spotyka się kwiatostany o białej barwie, jednak niektóre odmiany mają pastelowe zabarwienie. Przykładowo złocień Goldfinch posiada płatki o jasnożółtym odcieniu, a Lacreme o kremowej barwie.

Złocień wielki zdobi ogród białymi kwiatami, fot. Adobe Stock, Dreamnordno

Jak uprawiać złocień wielki?

Złocień wielki, jako roślina, która nadaje się na łąki kwietne, nie ma szczególnych wymagań co do gleby. Urośnie w każdym ogrodzie, chociaż preferuje żyzne i przepuszczalne podłoże o umiarkowanym poziomie wilgotności. Ta bylina najlepiej będzie się czuła na dobrze nasłonecznionej rabacie.

Jeśli chodzi o zabiegi pielęgnacyjne, to w fazie kwitnienia warto dostarczać jastrunowi nie tylko wody, ale także składników odżywczych, stosując nawożenie. Dobrze sprawdzi się tu np. nawóz z fusów kawy. Pobudzająco na kwitnienie zadziała również domowy nawóz z banana.

W okresie wegetacji warto usuwać przekwitnięte kwiatostany, aby pobudzić roślinę do produkcji nowych pąków. Dzięki temu można przedłużyć kwitnienie złocienia od początku lata aż do września. Przed nadejściem zimy można okryć bylinę, jednak nie jest to konieczne, gdyż cechuje ją mrozoodporność.

