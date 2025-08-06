Pelargonie to ukochane kwiaty Polaków na balkon. Zachwycają feerią barw, obficie i długo kwitnąc, a do tego nie nastręczają większych trudności w uprawie. W sierpniu zastosuj prosty trik na rozmnażanie pelargonii. Będziesz mieć 2 razy więcej kwiatów, a nie zapłacisz ani złotówki.

Sierpień to czas na rozmnażanie pelargonii

Pelargonie kwitną nie tylko niezwykle efektownie, tworząc barwne kaskady, ale też długo — to jedna z ich największych zalet. Okazałe kwiatostany pokazują się od maja aż do pierwszych przymrozków, nawet do późnego października. Latem znajdują się więc w pełnym rozkwicie i są w dobrej kondycji. A to właśnie zdrowe i silne, kwitnące pędy idealnie nadają się do rozmnażania.

W obliczu zbliżającej się jesieni roślina powoli wyhamowuje swój wzrost i zaczyna gromadzić energię, co sprzyja procesowi tworzenia nowych sadzonek. Zostaną one „wyposażone” w cenne składniki odżywcze, dzięki czemu łatwiej i szybciej się ukorzenią. Przeprowadzenie zabiegu rozmnażania w sierpniu sprawi, że zdążą z tym do nadejścia przymrozków.

Tą metodą rozmnożysz pelargonie

Rozmnażanie pelargonii to prosty zabieg, który pozwala za darmo uzyskać nowe sadzonki kwiatów. Zrób to w sierpniu, by cieszyć się większą ilością kwiatów. Wystarczy tylko przestrzegać kilku zasad.

Wybierz odpowiedni pęd. Powinien mieć ok. 10 cm długoci i Musi być zdrowy i silny, najlepiej niekwitnący. Jeśli są na nim pąki kwiatowe, usuń je. Chodzi o to, by roślina skierowała całą energię na proces ukorzenienia się. Pozbądź się także dolnych liści, pozostawiając jedynie kilka górnych. Do cięcia używaj zdezynfekowanych narzędzi. Umieść pęd w wodzie. Wystarczy słoik z czystą wodą w temperaturze pokojowej. Zanurz w niej dolną część pędu i ustaw naczynie w ciepłym pomieszczeniem z dostępem do rozproszonego światła. Co jakiś czas wymieniaj wodę na czystą, a po 2-3 tygodniach pojawią się korzenie. Przesadź sadzonkę do doniczki, na lekkim i przepuszczalnym podłożu. Dobrze sprawdzi się tu mieszanka torfu, piasku lub perlitu. Możesz pominąć wcześniejszy krok i zamiast w wodzie, umieścić pęd pelargonii od razu na specjalnym podłożu, ale wtedy warto zanurzyć jego końcówkę w specjalnej substancji stymulującej wzrost. Może to być domowy ukorzeniacz.

Młodym sadzonkom regularnie dostarczaj wody, zapewnij im ciepło i światło, a po czasie wypuszczą pierwsze, młode liście. Wtedy możesz je przesadzić do miejsca docelowego. Pamiętaj, by przezimować je w chłodnym pomieszczeniu.

Rozmnażanie pelargonii w sierpniu, fot. Adobe Stock, Lapasmile

Te rośliny rozmnożysz w sierpniu

Przełom lata i jesieni, gdy rośliny są w pełnym rozkwicie, ale zaczynają już magazynować energię na zimę, to dobry czas na ich rozmnażanie. W tym okresie można jeszcze rozmnażać hortensje. Warto to zrobić przy okazji sezonowego przycinania krzewów.

Po okresie kwitnienia można także rozmnażać lawendę. W tym przypadku również pobiera się zdrowe pędy, a następnie ukorzenia je i przesadza na miejsce docelowe.

Nieco inną metodą rozmnaża się róże. W sierpniu można przeprowadzić ten zabieg na ich szlachetnych odmianach. Szczepienie róż pozwala na uzyskanie dekoracyjnych, a przy tym trwałych krzewów.

