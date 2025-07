W lipcu przypada szczytowy moment okresu wegetacji hortensji, które o tej porze intensywnie kwitną. Aby pobudzić roślinę do wypuszczania nowych pąków, warto regularnie usuwać przekwitnięte kwiatostany. Po przekwitnięciu nadchodzi natomiast czas na letnie przycinanie krzaczków. Przy okazji warto zabrać się także za rozmnażanie hortensji.

Reklama

Nie zapomnij o przycinaniu hortensji

Hortensje to królowe polskich ogrodów. Pięknie kwitną, uginając się pod ciężarem białych, niebieskich i różowych gron. W lipcu przypada szczyt ich kwitnienia, a także termin ich przycinania. Warto wiedzieć, jak wykonać ten zabieg w zależności od odmiany hortensji.

Hortensję bukietową oraz krzewiastą powinno się przyciąć na koniec okresu wegetacji, kiedy kwiaty już przekwitną. Pozbądź się wtedy starych kwiatostanów i przytnij pędy maksymalnie do połowy długości. Po skróceniu pędów zabezpiecz powstałe w ten sposób rany. Doskonale sprawdzi się tu maść ogrodnicza z popiołu. W przypadku hortensji ogrodowych zaleca się oszczędne przycinanie. Zabieg ten powinien ograniczać się do usunięcia przekwitniętych kwiatostanów.

Lipiec to także dobry czas na rozmnażanie hortensji poprzez utworzenie sadzonek, co można połączyć z zabiegiem przycinania krzaczków.

Pora na rozmnażanie hortensji

Aby rozmnożyć hortensję przez utworzenie sadzonek, trzeba wybrać odpowiednie pędy. Powinny być one tylko częściowo zdrewniałe i pochodzić ze zdrowych, nieuszkodzonych przyrostów tegorocznych. Najlepiej, żeby wybrana gałązka miała co najmniej dwa węzły liściowe, przy czym dolne liście należy oberwać, a pozostawione, większe — przyciąć, by ograniczyć proces parowania.

Na końcówkę wybranego pędu nałóż ukorzeniacz. Możesz posłużyć się domową miksturą. Dobrze sprawdzi się tu np. maść ogrodnicza z miodu i cynamonu. Namoczony pęd umieść w doniczce lub rozsadniku wypełnionym przepuszczalną, żyzną glebą. Można tu zastosować mieszankę ziemi z piaskiem, perlitem lub torfem. Sadzonkę wkopujemy na głębokość ok. 4 cm.

Umieszczoną w podłożu sadzonkę należy przykryć, by zapobiegać nadmiernemu parowaniu i utrzymać odpowiedni poziom wilgotności do rozwoju młodej rośliny. Możesz w tym celu posłużyć się uciętą butelką plastikową lub folią.

Ukorzenianie hortensji to sposób na jej rozmnażanie, fot. Adobe Stock, 7monarda

Pielęgnacja sadzonek hortensji

Sadzonkom hortensji należy zapewnić dostęp do światła, jednak nie należy wystawiać ich bezpośrednio na promieniowanie słoneczne. Lepiej sprawdzi się stanowisko ze światłem rozproszonym, np. pomieszczenie z wystawą wschodnią.

Po kilku tygodniach sadzonki się ukorzenią i wtedy warto zastosować delikatną, domową odzywkę, np. nawóz z banana lub rozcieńczony roztwór z fusów z kawy.

Gdy na zasadzonych pędach pojawią się młode liście i pąki, będzie można przesadzić hortensje. Można to zrobić jesienią, by roślina zdążyła się przygotować na zimę. W przypadku młodych sadzonek warto będzie je dodatkowo zabezpieczyć przed mrozem, np. poprzez okrywanie. Sadzonki hortensji można także zasadzić do gruntu na wiosnę.

Czytaj także: