Zadbany żywopłot powinien tworzyć gęsty parawan, który osłoni przed wzrokiem przechodniów i hałasem, zapewniając ciszę i spokój w ogrodzie. Jedną z najważniejszych czynności pielęgnacyjnych w zakresie uprawy krzewów na żywopłot jest ich systematyczne przycinanie, zwłaszcza letnie.

Przycinanie żywopłotu w sierpniu

Przycinanie to sposób na utrzymanie gęstego pokroju i pożądanego kształtu żywopłotu. Bez tego zabiegu krzew zacznie wypuszczać wybujałe pędy, straci swoją formę i nie utworzy zwartej osłony. Ważny termin przycinania żywopłotu przypada na sierpień. To ostatni dzwonek, by zadbać o rośliny przed sezonem jesienno-zimowym.

Z ostatnim przycinaniem przed zimą nie należy zwlekać, bo stwarza to ryzyko przemarznięcia nowo wypuszczonych pędów. Przycinanie do końca sierpnia gwarantuje, że przyrosty zdążą zdrewnieć przed nadejściem pierwszych przymrozków. Regularne przycinanie to nie tylko przygotowanie roślin na zimę, ale także pobudzenie ich do bujnego rozkrzewiania się. Zadbane krzaczki mają lepszy dostęp do światła i tworzą naturalne, zielone ogrodzenie.

W sierpniu przytnij żywopłot liściasty, utworzony zarówno z krzewów, takich jak laurowiśnia czy ligustr, jak i drzew, np. buku lub grabu. Cięcie formujące w sierpniu jest także zalecane w przypadku żywopłotów iglastych. Należy wtedy skrócić pędy żywotników, czyli tuj, jałowców, cisów oraz cyprysików.

Jak przycinać żywopłot w sierpniu?

Sierpień to pora na cięcie zarówno sanitarne, jak i formujące. Na przeprowadzenie zabiegu najlepiej wybrać suchy, słoneczny dzień i przestrzegać kilku zasad.

Zacznij od inspekcji krzewów i dokonaj cięcia sanitarnego. Usuń obumarłe, chore i uszkodzone, np. połamane pędy, aby zmniejszyć ryzyko rozwoju infekcji.

Wyznacz linię przycinania żywopłotu, żeby dobrze się prezentował. Dla ułatwienia możesz posłużyć się np. rozciągniętym sznurkiem wzdłuż krzewów.

Przejdź do formowania żywopłotu. Skracaj nowe pędy i wybujałe gałązki. Przycinaj krzew od góry ku dołowi, pamiętając o tym, by podstawę pozostawić nieco szerszą od szczytu żywopłotu. Pozwoli to na równomierne doświetlenie powierzchni.

Zawsze przycinaj rośliny ostrym narzędziem, co przyspieszy zasklepianie się ran. Możesz także posłużyć się specjalną maścią ogrodniczą po przycinaniu.

Przycinanie żywopłotu w sierpniu zagęszcza krzewy, fot. Adobe Stock, Petro

Co jeszcze przycinać w sierpniu?

Do innych roślin, które warto przycinać w sierpniu, należy przede wszystkim lawenda. W tym okresie znajduje się już po pierwszym kwitnieniu i należy wtedy usunąć przekwitnięte pędy oraz skrócić je, by zregenerować i pobudzić roślinę. Dzięki temu może ponownie zakwitnąć na jesień. Trzeba tylko pamiętać, by podczas przycinania lawendy nie naruszyć zdrewniałych pędów.

Sierpień to dobry czas na przycinanie roślin ozdobnych, ale trzeba przy tym uważać. Zbyt intensywne skrócenie pędów może osłabić roślinę, zwłaszcza w przypadku gatunków kwitnących na pędach zeszłorocznych. Dobrym przykładem jest tu hortensja ogrodowa. W jej przypadku zalecane jest delikatne cięcie, ograniczające się do usunięcia chorych i uszkodzonych pędów oraz do systematycznego obrywania przekwitniętych kwiatostanów. To samo dotyczy większości odmian róż ogrodowych.

