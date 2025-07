Hortensje są wyjątkową ozdobą każdego ogrodu, ale mogą także udekorować dom. Walory estetyczne ich okazałych kwiatostanów można zachować na dłużej. Suszenie hortensji to nieskomplikowany zabieg, który pozwala utrwalić piękno kwiatów. Będzie jeszcze bardziej skuteczny, jeśli zastosujesz jeden prosty specyfik.

Kiedy suszyć hortensje?

Kwiaty hortensji mają to do siebie, że wspaniale wyglądają nawet po zasuszeniu. Mogą długo zdobić ogród, ale staną się także wyjątkową dekoracją w domu. Suszone kwiatostany hortensji można wykorzystać jako efektowny element kompozycji florystycznych. Jak je pozyskać?

Wbrew pozorom nie należy w tym celu zbierać już zasuszonych kwiatów na krzewie po jego przekwitnięciu. Najlepiej nadają się do tego kwiatostany pozyskane w szczycie kwitnienia, a więc od połowy lipca i przez cały sierpień, ewentualnie — w przypadku później kwitnących odmian — także na początku września.

Do zasuszenia wybieraj jedynie zdrowe, jędrne kwiaty. Koniecznie ścinaj je razem z łodygą o długości ok. 30-40 cm. Zrób to w słoneczny dzień — kwiatostany muszą być suche.

Jak suszyć hortensje?

Istnieje kilka metod suszenia hortensji. Najprostszy polega na zawieszeniu pędów kwiatem do dołu, tak samo jak ma to miejsce w przypadku np. suszenia lawendy. Pomieszczenie, w którym będą suszyć się kwiatostany, powinno być zaciemnione i suche, z dobrą cyrkulacją powietrza. Cały proces trwa do 3 tygodni.

Inny sposób to suszenie hortensji w wazonie. W tym celu zanurz łodygę w wodzie co najmniej do połowy. Woda z czasem wyparuje, a kwiatostany będą pięknie zasuszone. Pamiętaj, by w czasie tego procesu nie wystawiać hortensji bezpośrednio na światło słoneczne, bo spowoduje to wyblaknięcie koloru.

Trzecia metoda to suszenie hortensji w piasku. Sypki materiał trzeba najpierw podgrzać w piekarniku, a następnie zasypać nim całe kwiatostany umieszczone w pojemniku, np. kartonowym pudełku. Ten proces także trwa do kilku tygodni.

Suszenie hortensji z gliceryną zachowuje kolor kwiatów, fot. Adobe Stock, Grzegorz

Suszenie hortensji z gliceryną

Aby zakonserwować hortensje, zachowując ich okazały kształt i żywy kolor, warto posłużyć się 1 prostym specyfikiem z apteki. Gliceryna, bo o niej mowa, doskonale nadaje się do stabilizacji roślin. W tym celu trzeba z niej sporządzić roztwór z wodą.

Kluczowa jest proporcja 1:2, gdzie 1 część to gliceryna na 2 części gorącej wody. Wysoka temperatura jest ważna, by gliceryna dobrze się rozpuściła. Gotowy roztwór zostaw do przestygnięcia, a następnie zanurz w nim łodygi hortensji na głębokość ok. 10-15 cm. Pozostaw kwiaty na tydzień, aż wchłoną cały roztwór.

Kwiaty hortensji preparowane gliceryną zachowują nie tylko swój kształt i kolor, ale i fakturę. Pozostają miękkie i przyjemne w dotyku, nie kruszą się i nie łamią.

