W sierpniu ogrody przystrojone są kobiercami róż. Te szlachetne kwiaty to prawdziwe królowe rabat. Wykorzystaj ten miesiąc na to, by w przyszłych sezonie cieszyć się jeszcze większą ilością kwiatów i to bez wydawania ani złotówki. Nie przegap tego terminu na szczepienie róż. Na uzyskanie własnych sadzonek masz na to czas do końca wakacji.

Na czym polega szczepienie róż?

Szlachetne odmiany róż, np. wielkokwiatowe, pnące czy rabatowe, to ozdoba każdego ogrodu. Wiele z nich wykazuje jednak niską odporność na mróz oraz czynniki chorobotwórcze, np. grzyby. Aby uzyskać kwiaty o większej wytrzymałości, ogrodnicy w szkółkach rozmnażają róże poprzez ich szczepienie, najczęściej wykorzystując w tym celu metodę okulizacji, czyli tzw. oczkowania.

Szczepienie polega na przeniesieniu pąka szlachetnej róży na specjalną podkładkę, do czego najczęściej wykorzystuje się dziką różę. Rosa canina odznacza się bowiem wyjątkową odpornością na niekorzystne czynniki atmosferyczne, a dodatkowo ma mocne korzenie i szybko się rozrasta.

W efekcie można samodzielnie wyhodować nowy krzew róży, mając przy tym gwarancję, że będzie odznaczał się nie tylko wyjątkowymi walorami estetycznymi, ale też użytkowymi. Ważne, żeby zabieg ten przeprowadzić nie później niż w sierpniu. W tym okresie podkładki z dzikiej róży przepełnione są sokami, które odżywią przeszczepione pąki.

Jak prawidłowo szczepić róże?

Szczepienie zacznij od pobrania pąka ze szlachetnej odmiany róży. Wybierz zdrowy, świeży pęd i wytnij zdezynfekowanym ostrzem jego środkowy fragment wraz z jednym, dojrzałym oczkiem (stąd nazwa metody: oczkowanie). Wycinek powinien mieć kształt niewielkiej tarczki.

Następnie wykonaj pionowe, a bezpośrednio nad nim poprzeczne nacięcie na podkładce. Do szczepienia można wykorzystać podkładkę z młodej, najczęściej jednorocznej siewki dzikiej róży. Rozchyl fragmenty kory przy nacięciu, nie odrywając ich. W powstałe w ten sposób zagłębienie wsuń wycinek z pąkiem.

Tak przygotowany pęd zabezpiecz, owijając go specjalną folią. Oczko powinno pozostać na wierzchu. Zadbaj o to, żeby nowej sadzonce nie zabrakło wody i obserwuj przez kilka tygodni, czy oczko się przyjmie. Zdrowy, zielony pąk oznacza, że zabieg się powiódł.

Rozmnażanie róż poprzez ich szczepienie, fot. Adobe Stock, Wirestock

Te rośliny też rozmnożysz w sierpniu

Sierpień to także dobry czas na rozmnażanie innych roślin w ogrodzie. Wypróbuj sposób na uzyskanie nowej sadzonki hortensji. Rozmnażanie hortensji po przycinaniu nie jest trudne i pozwala za darmo cieszyć się większą ilością jej okazałych kwiatów.

Sierpień to także ostatni dzwonek na letnie rozmnażanie lawendy. Wystarczy uciąć pędy i umieścić w odpowiednim podkładzie, by ukorzeniły się i utworzyły nowe sadzonki. Po okresie wegetacji można także rozmnażać lawendę poprzez podział krzaczków.

