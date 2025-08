Masz ochotę użyć fusów z kawy na ślimaki? Najpierw przeczytaj ten materiał. Do jego przygotowania zainspirowały mnie porady z internetu oraz zatrzęsienie ślimaków w moim ogrodzie. Przeprowadziłam z fusami z kawy na ślimaki eksperymenty, które oszczędzą ci czasu i frustracji. Oto ich wyniki, które pozwolą ci obronić liście truskawek, bakłażanów i innych roślin, w których rozsmakowały się żarłoczne szkodniki.

Fusy z kawy jako straszak na ślimaki?

W internecie można znaleźć sprzeczne informacje. Jedni na ślimaki polecają posypywanie fusami z kawy ziemię wokół roślin, inni ten pomysł torpedują, twierdząc, że to kompletnie nie działa. Zwolennicy tej metody twierdzą, że fusy z kawy wydzielają zapach nieznośny dla ślimaków, a zwierzęta te mają czuły węch, więc będą omijać okolice, w których zapach ten się pojawi.

Postanowiłam sprawdzić, jak działają fusy z kawy na ślimaki. Posypałam w ogrodzie ziemię wokół kilu roślin, formując z fusów kawy barierę dla ślimaków. Niestety ten paten nie okazał się w pełni skuteczny. Po kilku dniach ślimaki, choć mniej licznie, znowu docierały do roślin, a po ulewie fusy rozproszyły się.

Skoro skoncentrowane fusy z kawy nie są barierą dla tych mięczaków, tym bardziej ziemia wymieszana z fusami kawy nią nie będzie. I faktycznie, ślimaki nic sobie nie robiły i wędrowały po takim podłożu jakby nigdy nic i jeszcze 2-3 dni po pokonaniu „skażonego” obszaru z apetytem żerowały na roślinach.

Ten patent jest lepszy niż fusy z kawy

Zła wiadomość jest taka, że fusy po kawie nie są skutecznym sposobem na odstraszenie ślimaków w ogrodzie. Jednak sama idea użycia tego odpadu okazuje się słuszna, gdyż kofeina jest dla ślimaków toksyczna. Niestety w fusach po kawie jest jej tak mało, że nie są one w stanie odstraszyć szkodników. Zatem pomysł wykorzystania odpadu z kawiarki czy ekspresu do kawy się tu nie sprawdza.

Ale kawa na ślimaki sprawdza się w innej postaci, a dokładniej - sprawdzi się rozcieńczony napar z kawy. Niestety nie jest to już darmowe rozwiązanie, choć w przypadku użycia kawy mielonej, można sprawić, że będzie bardziej ekologiczne. Spróbowałam i takiego rozwiązania, bo mam w domu zwierzęta domowe, którym chemiczne trutki na ślimaki mogą zaszkodzić. Szukałam więc bezpiecznego domowego sposobu na ślimaki w ogrodzie.

Jak się okazuje, wystarczyło zaparzyć mocną kawę – np. 3 łyżeczki kawy rozpuszczalnej lub mielonej zalane gorącą wodą i odstawione do zaparzenia – w praktyce zostawiłam napar aż do wystygnięcia. Następnie użyłam go na dwa sposoby polecane przez Lindę Brewer, naukowczynię z Oregon State University Extension Service, która zajmuje się zawodowo glebą. Zanim jednak to zrobiłam, sprawdziłam, jakie rośliny nie lubią fusów z kawy i kofeiny, aby nie zaszkodzić roślinom, które nie lubią kwaśnej ziemi.

Jak użyć kawy do odstraszania ślimaków?

Ważnym szczegółem okazała się proporcja naparu z kawy do wody:

Do polania gleby pod roślinami lubiącymi kwaśne podłoże użyłam roztworu wody i naparu z kawy w proporcji 1:2, czyli 1 część kawy i 2 części wody.

pod roślinami lubiącymi kwaśne podłoże użyłam roztworu wody i naparu z kawy w proporcji 1:2, czyli 1 część kawy i 2 części wody. Do spryskania liści użyłam roztworu kawy w proporcji: 1 część kawy i 9 części wody.

Te rozwiązania okazały się skuteczne do pierwszego dużego deszczu. Ślimaki albo omijały ziemię polaną rozcieńczoną kawą albo pokonywały ją, ale kolejnego dnia były martwe. Także te, które posmakowały liści polanych roztworem kawy, traciły życie.

Zatem jeśli chcesz odstraszyć w ogrodzie ślimaki, możesz użyć naparu z kawy. Jeżeli użyjesz kawy mielonej, możesz potem zrobić nawóz z fusów kawy lub dodać je do kompostu.

Uwaga! Linda Brewer radzi, aby spray z kawy najpierw przetestować na kilku liściach, żeby sprawdzić, czy im nie zaszkodzi. Np. pomidory absolutnie kofeiny nie znoszą.

Spray w rozcieńczonej mocnej kawy skutecznie odstrasza ślimaki, fot. Adobe Stock, HENADZY

Źródło:

„Used appropriately, coffee grounds improve soil and kill slugs

„Kim Pokorny”, Oregon State University, Newsroom, Czerwiec 2023, news.oregonstate.edu

