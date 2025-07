Skrzydłokwiat to wdzięczna w uprawie roślina doniczkowa, której największą ozdobą są białe kwiatostany w łódeczkowatym kształcie. Aby pobudzić roślinę do wypuszczania nowych pąków, warto zastosować domowy nawóz ze skórek bananowych.

Reklama

Co daje nawóz do skrzydłokwiatu z banana

Skórki banana zawiera całą gamę cennych składników odżywczych, które pobudzają rośliny do wzrostu i kwitnienia. To przede wszystkim ważne źródło potasu i fosforu, czyli pierwiastków, które w dużej mierze odpowiadają za proces wypuszczania nowych pąków. Do tego dochodzi wapń, który wzbogaca podłoże oraz magnez wspierający proces fotosyntezy.

To jednak nie koniec korzyści płynących ze stosowania nawozu z obierek od bananów. Taką odżywkę można także rozpylać na rośliny, by pozbyć się szkodników, takich jak mszyce.

Warto przy tym zaznaczyć, że nawóz ze skórek bananowych można stosować nie tylko w uprawie skrzydłokwiatu, ale także w przypadku innych roślin kwitnących, np. petunii, hortensji, forsycji czy pelargonii.

Tak przygotujesz nawóz z banana

Domowy nawóz do skrzydłokwiatu ze skórek bananowych przygotujesz bez żadnego wysiłku. W tym celu najlepiej wykorzystać owoce pochodzące z ekologicznej uprawy, ale nie jest to warunek konieczny. Wystarczą 2 banany, 1 litr wody i można brać się do dzieła.

Przed obraniem umyj banany w ciepłej wodzie, a dodatkowo przetrzyj je mieszanką z sody oczyszczonej, by wyeliminować ewentualne pestycydy. Obierz banany i pokrój skórki na cienkie, kilkucentymetrowe paseczki. Pokrojone obierki bananowe umieść w słoiku i zalej letnią, najlepiej przefiltrowaną wodą. Zakręć słoik. Naczynie z bananowym roztworem przechowuj w zacienionym miejscu do 2 dni. Po tym czasie przecedź płyn i wymieszaj z czystą wodą w proporcjach 1 do 1. Gotowy nawóz stosuj do podlewania skrzydłokwiatu 2-3 razy w miesiącu.

Alternatywne metody przygotowania bananowej odżywki do skrzydłokwiatu i innych roślin to ususzenie skórek (np. w piekarniku), a następnie zmielenie lub zblendowanie. Uzyskany pył wystarczy rozsypać bezpośrednio na podłoże pod rośliną lub zmieszać z wodą i postępować podobnie jak z płynnym roztworem. Inne rozwiązania to kompostowanie miąższu z banana lub przygotowanie kiszonki z tego owocu.

Nawóz do skrzydłokwiatu, fot. Adobe Stock, Olga Cherko

Inne odżywki do skrzydłokwiatu

Skórki od banana to nie jedyny odpad kuchenny, z którego przygotujemy odżywkę do skrzydłokwiatu. W tym celu można wykorzystać obierki innych egzotycznych owoców, a mianowicie mango, które także zawierają bogactwo witamin. Nawóz do skrzydłokwiatu z obierek mango dostarcza cennych składników, w tym potasu stymulującego proces kwitnienia, a dodatkowo delikatnie zakwasza podłoże, stwarzając optymalne warunki do rozwoju tej rośliny doniczkowej.

W kuchni znajdziemy również inne składniki odżywek do skrzydłokwiatu. W tej roli doskonale sprawdzi się np. siemię lniane, soczewica, a także niezastąpione w uprawie roślin drożdże.

Czytaj także: