Petunie to królowe balkonów i tarasów. Zwieszają się kolorowymi kaskadami i cieszą oko, a przy tym nie są zbyt wymagającymi roślinami. Obfite kwitnienie wymaga jednak sporych nakładów energii, dlatego warto wzmocnić i odżywić petunie prostym, a zarazem tanim sposobem. Wystarczy tylko 1 składnik kuchenny.

Skrobia kukurydziana jako nawóz do petunii

Skrobia kukurydziana to produkt, który na co dzień znajduje wiele zastosowań w kuchni. Z powodzeniem można go wykorzystać również w swoim ogrodzie, gdzie sprawdzi się jako skuteczna odżywka do roślin kwitnących. Można ją stosować nie tylko do petunii i surfinii, ale także hortensji, pelargonii, a nawet do skrzydłokwiatu i storczyków.

Dlaczego skrobia kukurydziana nadaje się na nawóz? Wszystko za sprawą bogactwa składników odżywczych. W składzie tego produktu znajduje się:

potas , który stymuluje proces kwitnienia,

, który stymuluje proces kwitnienia, magnez , który wzmacnia system korzeniowy,

, który wzmacnia system korzeniowy, wapń , który poprawia strukturę gleby.

, który poprawia strukturę gleby. sód, który korzystnie wpływa na gospodarkę wodną rośliny.

Oprócz tego skrobia kukurydziana przeciwdziała aktywności mrówek, a także szkodników, które zagrażają zdrowemu rozwojowi petunii. Jest to przy tym produkt w pełni naturalny i ekologiczny.

Przepis na nawóz ze skrobi kukurydzianej do petunii

Nawóz ze skrobi kukurydzianej robi się bardzo prosto. Wystarczy tylko 1 łyżka tego produktu, którą należy rozcieńczyć w 1 litrze letniej wody. Roztwór dokładnie wymieszaj i zostaw na kilka do kilkunastu godzin. Po tym czasie podlewaj rośliny domowym nawozem raz na 2-3 tygodnie.

Inną metodą nawożenia petunii skrobią kukurydzianą jest stosowanie nierozcieńczonego produktu. Wystarczy jedynie przemieszać wierzchnią warstwę gleby z łyżką skrobi, a następnie podlać petunie. Dzięki temu do podłoża przenikną wszystkie cenne składniki odżywcze. Ten zabieg również warto przeprowadzić ok. 2 razy na miesiąc.

Nawóz do petunii ze skrobi kukurydzianej pobudza te ozdobne rośliny do kwitnienia, fot. Adobe Stock, leesle

Tak też wzmocnisz swoje petunie

Oprócz skrobi kukurydzianej w pielęgnacji petunii warto wykorzystać również inne produkty kuchenne. Doskonale sprawdzi się tu zwykła kawa. Nawóz do petunii z kawy zbożowej dostarcza roślinom cennych składników odżywczych, takich jak potas, fosfor i magnez. Taka odżywka pobudza kwitnienie i wzmacnia system korzeniowy.

W nawożeniu tych kwitnących roślin warto również wykorzystać odpady kuchenne. Nawóz do petunii z fusów herbaty nie kosztuje ani grosza, a wzbogaca glebę w azot, a także potas i fosfor. To niezawodny sposób na dostarczenie roślinie niezbędnej energii do bujnego i zdrowego wzrostu.

