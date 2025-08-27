Wrzosy to niewątpliwie jeden z symboli jesieni, ale w ogrodzie mają poważną konkurencję. Celozja pierzasta zachwyca barwnymi pióropuszami i zdobi rabaty aż do pierwszych przymrozków. Poznaj tajniki jej uprawy, a zachwyci cię feerią barw.

Celozja pierzasta pięknie kwitnie

Celozja to roślina należąca do rodziny szarłatowatych. Jest blisko spokrewniona np. z amarantusem, który w ogrodzie robi furorę buraczkowymi warkoczami. Również celozja słynie ze swoich okazałych kwiatów, które w zależności od odmiany mogą mieć różny kształt. Celozja kłosowa ma wydłużone, strzeliste i bardziej kwiatostany, natomiast celozja pierzasta zachwyca kolorowymi pióropuszami.

Kwiaty tego gatunku mają luźniejszy pokrój i występują w bogatej, jaskrawej kolorystyce. Mogą mieć odcień czerwieni, żółci, pomarańczu oraz różu. Pędy kwiatostanowe, w zależności od odmiany, dorastają do wysokości 30 lub 6o cm. Celozja pierzasta kwitnie od lipca aż do pierwszych przymrozków, najczęściej do października lub nawet do listopada.

Barwne pióropusze celozji ozdobią nie tylko ogród. Roślina doskonale nadaje się na kwiat cięty i to nie tylko ze względu na estetykę, ale także wytrzymałość. Pierzaste kłosy zachowują trwałość nawet do 3 tygodni, a do tego można je suszyć. Zarówno świeże kwiaty celozji pierzastej w wazonie, jak i po zasuszeniu będą stanowiły efektowny element kompozycji florystycznych.

Celozja pierzasta kwitnie do pierwszych przymrozków, fot. Adobe Stock, RaquelMogado

Jak uprawiać celozję pierzastą?

Celozja pierzasta to roślina o wszechstronnym zastosowaniu. Nadaje się do uprawy w ogrodzie, gdzie zdobi rabaty i obrzeża, ale będzie się także dobrze czuła w donicy, dając spektakl na tarasie i balkonie.

Roślinie trzeba zapewnić słoneczne stanowisko i żyzne, bogate w próchnicę podłoże. Wymaga regularnego podlewania, a dla obfitego kwitnienia także systematycznego nawożenia. Celozję sadzi się do gruntu lub pojemników po ustąpieniu przymrozków, najlepiej na przełomie maja i czerwca.

Warto pamiętać, że celozja pierzasta wywodzi się ze strefy tropikalnej i należy do roślin ciepłolubnych. Nie jest mrozoodporna i nie zimuje w gruncie, dlatego w Polsce uprawia się ją jako roślinę jednoroczną.

