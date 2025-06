Celozja kłosowa (Celosia spicata) to roślina, która niewątpliwie przyciąga wzrok. Jej przypominające kłosy kolorowe kwiatostany rozświetlają rabaty od wczesnego lata aż do jesieni. Choć często traktowana jest jak jednoroczna ozdoba ogrodu, w odpowiednich warunkach doniczkowych potrafi zachwycać przez wiele sezonów.

Jest niewymagająca, odporna na upały a przy tym szalenie efektowna. Sprawdzi się zarówno w nowoczesnych kompozycjach ogrodowych, jak i na słonecznym balkonie.

Jak wygląda celozja kłosowa?

Roślina zwykle dorasta do wysokości 30-80 cm. Ma wyprostowane i rozgałęzione łodygi. Jej liście są lancetowate w kształcie, najczęściej zielone, choć bywają z czerwonymi akcentami, czasami wykazują lekki połysk.

Kwiaty celozji kłosowej są bardzo drobne, ale razem tworzą dekoracyjne kłosy, które sterczą pionowo, przypominając niewielkie pióropusze. Istnieje wiele odmian kolorystycznych rośliny – od białych i jasnożółtych przez czerwone po fioletowe.

W dogodnych warunkach kwitnienie rozpoczyna się czerwcu lub lipcu i trwa nieprzerwanie aż do przymrozków.

Walory dekoracyjne celozji kłosowej

Kwiaty celozji kłosowej są szalenie dekoracyjne i ta zarówno wtedy, gdy kwiaty są świeże, jak i po ich zasuszeniu. Przyciągają wzrok intensywnymi barwami ale też kształtami zwartych kłosów.

Pięknie wyglądają w bukietach i długo zachowują walory ozdobne – barwy i kształt. W ogrodzie są też atrakcją dla owadów, przyciągając licznie pszczoły i motyle, co wspiera bioróżnorodność w ogrodzie.

Możesz sobie wybrać kolor kwiatów celozji, gdyż występuje w różnych odmianach barwnych, fot. Adobe Stock, irairopa

Gdzie sadzić celozję kłosową?

Celozja to w polskich warunkach w ogrodzie roślina jednoroczna, ale uprawiana w doniczce w domu będzie rośliną wieloletnią.

W ogrodzie celozja najlepiej czuje się z zacisznym i słonecznym stanowisku, gdyż przy dużej ilości słońca zakwita najbujniej. Potrzeba jej gleby lekkie, ale dość żyznej i umiarkowanie wilgotnej, lekko kwaśnej lub obojętnej. Nie poradzi sobie z ziemi ciężkiej, gliniastej i podmokłej.

Jeśli wolisz, możesz z celozji zrobić jesienny kwiat doniczkowy, czyli posadzić ja w pojemniku, co pozwala na zimę przenieść ją do domu. W takiej sytuacji roślina potrzebuje pojemnika z drenażem, nie musi być bardzo głęboki, gdyż celozja ma dość płytki system korzeniowy. Wystarczy do niego wsypać trochę keramzytu (dla drenażu) i uniwersalne podłoże z dodatkiem piasku albo perlitu.

Pojemnik z sadzonką najlepiej umieścić w słonecznym miejscu osłoniętym od wiatru. Celozja kłosowa świetnie komponuje się z lobelia, petunią czy werbenami.

Pielęgnacja celozji

Zarówno na rabacie jak i w doniczce celozja potrzebuje takich samych zabiegów pielęgnacyjnych. Najważniejsze jest regularne ale nieprzesadne podlewanie. Lepiej ją ciut przesuszyć niż trzymać w wiecznie mokrym podłożu.

Aby stymulować obfite i długie kwitnienie można zastosować nawozy do roślin kwitnących i zasilać nimi celozje co 2 tygodnie. Ważne jest też usuwanie przekwitłych kwiatostanów, aby pobudzać roślinę do wytwarzania kolejnych kłosowatych kwiatów.

Ponieważ celozja pochodzi z ciepłego klimatu, jest wrażliwa na niskie temperatury. Nie lubi już tych poniżej 10 stopni. Dlatego zimą w ogrodzie zamiera, ale ta doniczkowa, zabrana na zimę do domu, może przetrwać latami i dobrze pielęgnowana będzie kwitnąć w kolejnych sezonach. Z kolei z tej ogrodowej można zebrać nasiona i wysiać ją kolejnej wiosny po tzw. zimnych ogrodnikach.

